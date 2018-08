Pozostatky amerických vojakov, ktoré odovzdala KĽDR, previezli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Honolulu 2. augusta (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence slávnostne prijal v stredu na Havaji pozostatky predpokladaných padlých amerických vojakov, ktoré Spojeným štátom odovzdala Severná Kórea.Príslušníci americkej armády prevzali 55 rakiev zahalených americkými zástavami z transportných lietadiel a preniesli ich do hangára na letecko-námornej základni Pearl Harbor-Hickam pri Honolulu. Prijatie desiatok pozostatkov vojakov, desaťročia po skončení kórejskej vojny v roku 1953, sprevádzal smútočný obrad.Pozostatky budú následne prenesené do laboratória priamo na základni, kde ich podrobia hĺbkovej analýze a identifikácii.Ako doplnila AP, predpokladá sa, že ide prevažne o padlých Američanov. Môžu však medzi nimi byť aj pozostatky vojakov z niektorej členskej krajiny OSN, ktoré spoločne so Spojenými štátmi podporovali počas tohto konfliktu Južnú Kóreu.Návrat pozostatkov je súčasťou dohody dosiahnutej počas júnového summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una.Severná Kórea odovzdala pozostatky v 55 schránkach minulý týždeň a povolila transportnému lietadlu americkej armády odviezť ich na leteckú základňu USA pri juhokórejskej metropole Soul. Pred odletom na Havaj sa v stredu v Južnej Kórei konala repatriačná ceremónia.Nemenovaný americký bezpečnostný predstaviteľ v utorok uviedol, že zrejme prejdú mesiace, ak nie roky, kým sa s istotou určí totožnosť jednotlivých pozostatkov. Severná Kórea odovzdala pozostatky tak, že k nim bol pripojený len jednoduchý armádny identifikačný štítok.Repatriácia je prelomom v dlhodobo pozastavenom úsilí USA získať od Severnej Kórey pozostatky padlých. Po kórejskej vojne v rokoch 1950-53 je zaregistrovaných ako nezvestných približne 7700 amerických vojakov a v Severnej Kórei sa ich stále nachádza 5300.