Pozostatky údajných padlých vojakov USA už vezú z J. Kórey do vlasti

Soul 1. augusta (TASR) - Pozostatky desiatok padlých amerických vojakov, ktoré Spojeným štátom odovzdala Severná Kórea, už putujú domov - desaťročia po skončení kórejskej vojny v roku 1953. Pred odletom sa v stredu v Južnej Kórei konal repatriačná ceremónia, informovala agentúra AP.Návrat pozostatkov je súčasťou dohody dosiahnutej počas júnového summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una. Trump sa za to Kimovi poďakoval.Severná Kórea odovzdala pozostatky v 55 schránkach minulý týždeň a povolila transportnému lietadlu americkej armády odviezť ich na leteckú základňu USA pri juhokórejskej metropole Soul. Hoci išlo o evidentné gesto dobrej vôle Severnej Kórey voči Spojeným štátom, toto vrátanie pozostatkov prebieha v období pochybností, či KĽDR dodrží svoj ďalší sľub z júnového summitu o denuklearizácii, píše AP.Na repatriačnej ceremónii sa v hangári americkej leteckej základne Osan v Južnej Kórei zhromaždili stovky amerických a juhokórejských vojakov. Pamiatku padlých si uctili tichom, čestnou salvou a štátnymi hymnami USA a Južnej Kórey, ako aj pohrebnými piesňami, pri ktorých stále pred kovovými schránkami zahalenými vlajkou OSN.povedal v prejave Vincent Brooks, veliteľ armády USA v Južnej Kórei.dodal Brooks.Po slávnostnej ceremónii naložili pozostatky do sivých dodávok a z hangáru ich odviezli na letisko základne. Tam ich americkí a juhokórejskí vojaci naložili po jednom do dvoch transportných lietadiel. Štyri americké stíhačky na ich počesť preleteli nízko nad zemou.Lietadlá potom odleteli z Južnej Kórey na Havaj, kde pozostatky porobia v laboratóriu hĺbkovej analýze. Americký minister obrany Jim Mattis minulý týždeň vyhlásil, že vrátenie 55 schránok je pozitívnym krokom, ale nie zárukou, že kosti sú pozostatkami Američanov.Na Havaj priletí aj americký viceprezident Mike Pence, ktorý je synom veterána kórejskej vojny.Nemenovaný americký bezpečnostný predstaviteľ v utorok uviedol, že zrejme prejdú mesiace, ak nie roky, kým sa s istotou určí totožnosť jednotlivých pozostatkov. Severná Kórea odovzdala pozostatky tak, že k nim bol pripojený len jednoduchý armádny identifikačný štítok.Repatriácia je prelomom v dlhodobo pozastavenom úsilí USA získať od Severnej Kórey pozostatky padlých. Po kórejskej vojne v rokoch 1950-53 je zaregistrovaných ako nezvestných približne 7700 amerických vojakov a v Severnej Kórei sa ich stále nachádza 5300.