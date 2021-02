Pozrite si, ako svietiaci priesvitný betón od LANXESS skrášlil bývalé kasárne v nemeckom Augsburgu

Farebné bloky z umelého kameňa a priesvitného betónu na námestí tvoria inštaláciu v tvare hviezdy, ktorú je možné využiť na posedenie a relax



Ako v americkej prérii

Živé farby cez deň aj v noci

Pevná konštrukcia

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnej chémii

8.2.2021 (Webnoviny.sk) -V bývalom kasárenskom komplexe na severozápade mesta Augsburg v Bavorsku sa na námestí "rozžiarila" originálna inštalácia Urban Star. Jedná sa o objekt v tvare hviezdy, ktorý je vyrobený z farebných a svietiacich betónových blokov a je určený na oddych.Veľká časť kociek je vyrobená z betónu, ktorý je prefarbený anorganickými pigmentami od spoločnosti LANXESS. Súčasťou inštalácie je aj dvadsaťštyri kvádrov z priesvitného betónu so zabudovanými špeciálnymi farebnými LED svietidlami. Kým počas dňa objekt charakterizujú farebné kocky, večer vystupuje do popredia priesvitný, svietiaci betón."Našim cieľom bolo, aby si inštalácia zachovala aktuálnu farebnosť čo najdlhšie, preto sme sa rozhodli použiť pigmenty oxidu železitého, o ktorých je známe, že ostávajú v skvelom stave desaťročia. Sú veľmi odolné voči poveternostným vplyvom," uviedol Oliver Fleschentraeger, manažér v segmente stavebného trhu v odbore anorganických pigmentov (IPG) v spoločnosti LANXESS.Bývalý komplex kasární využívali až do roku 1994 americké ozbrojené sily. Aktuálne je plánované jeho ďalšie civilné využitie. Developerský projekt si kladie za cieľ vytvoriť kombináciu komerčných a rezidenčných nehnuteľností s dostatkom zelene a dobrým napojením na susedné stavebné plochy.Oblasť mestského rozvoja Kobelcenter-Süd v bývalom kasárenskom komplexe je jednou z tých štvrtí, v ktorej nachádzame kombináciu komerčných a rezidenčných nehnuteľností. Okrem toho sú zelené plochy domovom rôznych druhov flóry, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v severoamerickej prérii, čo prepožičiava tejto novej štvrti vlastnú identitu. Urban Star je miesto pre stretávanie ľudí a relax, ktoré prepája komplex kasární s mestským priestorom.Verejne prístupná Urban Star sa nachádza uprostred námestia s rozlohou približne 800 m2. Bloková štruktúra jej kociek a farebná schéma betónových povrchov pripomínajú mestskú krajinu, ktorá je typická pre západ USA.Farebné betónové kvádre sú nafarbené anorganickými pigmentami, ktoré sú odolné voči poveternostným vplyvom od osvedčenej značky LANXESS Bayferrox, pričom dominujú farby ako čierna, červená a žltá.Použitý je aj kobaltovo modrý pigment vyvinutý spoločnosťou Recklinghausen Harold Scholz & Co. GmbH a čierne priesvitné betónové kocky vyrobené firmou LUCEM GmbH v meste Aachen, na ktorých je tiež použitý pigment Bayferrox, sa skladajú z priesvitných betónových panelov s hrúbkou približne dva centimetre.Bloky s rozmerom 84 x 84 cm sa v súlade s naklonenou topografiou námestia dvíhajú medzi 14 a 60 cm nad zemou. Povrch betónových kociek je navrhnutý tak, aby zabraňoval hromadeniu vody a minimalizoval riziko vzniku ľadu v zimnom období. Svetlo šedá dlažba z umelého kameňa dotvára v kombinácii s betónovými kockami harmonickú atmosféru.Inštalácia Urban Star je pripevnená k zemi pomocou základovej dosky zo železobetónu s hrúbkou 25 centimetrov, ktorá vyčnieva približne 10 centimetrov a sleduje obrys hviezdy.Na železobetónovú dosku bola pripevnená pevná stupňovitá spodná konštrukcia pre farebné betónové kvádre, ktorá je vyrobená zo štandardného betónu. Povrch je samozrejme vodotesný. Betónové a priesvitné betónové kocky sa inštalujú na spodnú konštrukciu drenážnou maltou a na okrajoch priamo na základovú dosku. Drenážna malta v kombinácii s odtokom zaisťujú, že je voda pod betónovými kockami odvádzaná.Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2019 dosiahol obrat 6,8 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 400 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com http://3d.bayferrox.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis