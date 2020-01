Pozrite si, po ktorých novučkých úsekoch diaľnic sa tento rok preveziete

Žiaľ, ani v rok 2019 sa diaľnicou nepodarilo spojiť dve najväčšie slovenské mestá, Bratislavu a Košice. Bolo by veľmi naivné sa domnievať, že tento rok sa to podarí. Niektoré kľúčové úseky diaľnic by sa však predsa len mali spojazdniť.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) informovala, že tento rok sprevádzkuje tri kľúčové úseky diaľnic, ktoré sa im vlani nepodarilo dokončiť.

D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

Do užívania motoristov plánujú diaľničiari odovzdať úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Tento projekt zbrzdil nedokončený privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, na ktorý NDS zabudla, alebo ho z nepochopiteľných dôvodov neobstarávala.

Mnohí analytici tento, na čas umŕtvený úsek, označovali za najväčšiu a najdrahšiu korčuliarsku dráhu vôbec. Takáto fatálna chyba zo strany NDS tak znemožnila prejazd týmto úsekom, ktorý sa napája na Žilinu.

Vizualizácia projektu Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka Foto: NDS

„Úsek Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka sme plánovali motoristom odovzdať v roku 2019. Aktuálne je stavebne takmer dokončený. Pre sprejazdnenie je však potrebné dobudovať aj privádzač Lietavská Lúčka, Žilina a časti križovatky Lietavská Lúčka,“ okomentovala fázu stavby hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Dodala, že za oneskorenie je zodpovedný najmä bývalý zhotoviteľ úseku, ktorý križovatku ako celý úsek nebol schopný dokončiť.

D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec

Dobrou správou pre Kysučanov je aj avizované ukončenie úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov-Svrčinovec. Táto viac ako 5,5 kilometra dlhá nová diaľničná trasa sa mala pôvodne odovzdať do užívania v decembri minulého roka.

Pre zdĺhavý priebeh súťaže, odovzdanie staveniska a teda aj neskoršie spustenie prác, nebolo možné stavbu dokončiť v pôvodne stanovenom termíne.

Úsek diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec Foto: NDS

Hovorkyňa uviedla, že tento úsek však dokončia do konca roka 2020, pravdepodobne v decembri.

Treba dodať, že NDS má pre neočakávané a mimoriadne situácie v súvislosti s touto stavbou schválenú zmenu a termín na ukončenie prác na stavbe až do marca 2021.

Treťou stavbou je križovatka Triblavina

Križovatka Triblavina na diaľnici D1 sa od samého začiatku potýka s problémami, ktoré blokujú stavebné práce a tým pádom aj posúvajú termín samotného dokončenia.

Michalová uviedla, že dostavbu križovatky Triblavina blokuje od roku 2015 OZ Triblavina, ktoré v každom správnom konaní opakovane využilo možnosť podávania námietok, odvolaní a rozporov. Najčastejšie však v posledné dni zákonných lehôt.

Výstavba križovatky Triblavina Foto: NDS

„NDS s OZ Triblavina viackrát diskutovali, uskutočnilo sa viacero stretnutí či už na pôde NDS alebo Ministerstve dopravy. Napriek tomu však OZ Triblavina odmietala snahu o konštruktívny dialóg smerujúci k vyriešeniu situácie. Dôsledkom toho je napríklad to, že križovatka Blatné, ktorá sa začala stavať neskôr, už slúži vodičom a križovatka Triblavina je stále vo výstavbe,“ skonštatovala hovorkyňa.

Rok 2019 bol pre NDS poriadny prepadák

Ako uviedla hovorkyňa diaľničiarov, v minulom roku sa sprevádzkovalo len 15,5 km nových úsekov. Otvorili úsek D1 Budimír – Bidovce s dĺžkou 14,4 km, ktorý sa podarilo otvoriť na sklonku roka.

Tiež pribudol jediný kilometer rýchlostnej cesty R2. To je naozaj veľmi slabá ročná bilancia.

Minister dopravy Árpád Érsek situáciu nevidí až tak zle, práve naopak. Tvrdí, že objem výstavby diaľnic a rýchlostných ciest nabral vlani vysoké tempo, keď sa rozostavalo ako 150 kilometrov.

Ďalšie štyri projekty

V roku 2020 by mal rezort dopravy rozbehnúť ďalšie štyri projekty, nových úsekov rýchlostných ciest.

Hovorkyňa diaľničiarov informovala, že na projektoch by sa mohlo začať pracovať už v najbližších mesiacoch. Ak sa podarí dotiahnuť verejné obstarávania, mohlo by sa tak začať s výstavbou 41,9 km nových úsekov.

Michalová uviedla, že v súčastnosti sa vyberajú zhotovitelia na úsek R3 Tvrdošín – Nižná. Ide o 4,4 kilometra dlhú trasu, ktorá má byť financovaná čisto zo štátneho rozpočtu. Aktuálne však spomalila proces výberu dodávateľa podaná námietka.

V podobnej situácii sa ocitol aj projekt na výstavbu 9,1 km rýchlostnej cesty R2 medzi obcami Kriváň – Mýtna.

Za štátne peniaze sa má taktiež začať stavať 14,1 kilometra dlhá rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou. Súťaž na zhotoviteľa prebieha od decembra 2019.

Posledným chystaným projektom pre tento rok je 14,3 km dlhá cesta R2 Šaca – Košické Oľšany II. úsek. Projekt by mal byť spolufinancovaný z eurofondov.

Zároveň sa začalo aj s prvou etapou križovania D4/D1 financovanej zo štátneho rozpočtu. NDS tiež predpokladá, že sa obnovia stavebné práce na úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala (fondy EÚ).