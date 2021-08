Pozvite priateľov na večeru a pochváľte sa tajomstvom japonských majstrov kuchyne

Čo je tepan?

Tepan Yaki od Miele z vás urobí kráľov aj kráľovné kuchyne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.8.2021 (Webnoviny.sk) -"Tepan" sa prekladá ako "horúci stôl", prípadne "vyprážať na železnej ploche". Je to v podstate horúca platnička na sporáku, platňa a grilovacia doska, na ktorej je možné okrem grilovania tiež restovať alebo opekať rôzne kulinárske špeciality. Pripraviť na ňom môžete všetko od bohatých raňajok cez chutné obedy až po elegantné večere.Hravo si poradí s vajíčkami, slaninou, zeleninou, plackami, ale tiež so steakmi či rybami. Aj príprava morských plodov a rôznych exotických špecialít sa stane doslova divadelným predstavením plným farieb a vôní! A čo ak dostanete chuť na sladké? Ani to nie je pre tepan žiadny problém. Rozmaznávajte svoje chuťové poháriky napríklad palacinkami, lievancami, grilovaným banánom alebo ananásom, pečeným jablkom či ďalšími dobrotami.Využiť ho môžete aj pre záverečnú úpravu pokrmov spolu s ďalším pomocníkom - vákuovacou zásuvkou sous-vide. Príprava pokrmov na tepane je nielen efektívna, ale aj rýchla a k šetrná k surovinám. Ingrediencie sa ukladajú priamo na horúcu plochu bez tuku. Po obrátení sa suroviny opečú z druhej strany, celá príprava jedla je tým pádom veľmi šetrná, čím sa zachovajú vitamíny, jedlo nestratí farbu, vôňu ani chuť.Tepan Yaki od Miele s indukčnou vyhrievanou plochou zaujme nielen svojim elegantným dizajnom vhodným do každej kuchyne, ale aj rôznymi inovatívnymi funkciami pre ten najlepší zážitok z varenia vášho obľúbeného jedla. Napríklad teplotu varu si teraz môžete ľahko a rýchlo nastaviť pomocou číselného radu SmartSelect. Tepan disponuje dvoma samostatne regulovateľnými zónami, aby bol hlavný chod a príloha pripravené vždy v rovnaký čas a v perfektnej kvalite. S ďalšími prístrojmi z rady SmartLine vytvorí tepan z vašej kuchyne skutočné srdce domova aj miesto, kde si vy, aj vaši blízki môžu vychutnávať dokonalý kulinársky zážitok priamo u vás doma.Film o rôznych možnostiach využitia tepanu (v nemčine) si môžete pozrieť tu. Spotrebiče Miele a príslušenstvo k nim zakúpite v Miele Experience Centre v Bratislave, v oficiálnom e-shope alebo u autorizovaných partnerov Miele.Informačný servis