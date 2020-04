PPS Group Detva nahlásil hromadné prepúšťanie, opatrenia Matovičovej vlády sú vraj nedostatočné

Preventívne opatrenie

Nové projekty sú pozastavené

6.4.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť PPS Group, a.s. Detva oznámila v pondelok na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Zvolen hromadné prepúšťanie všetkých zamestnancov. Vedenie spoločnosti situáciu prejednalo s odbormi ešte v piatok 3. apríla.Ako agentúru SITA informovala spoločnosť v tlačovej správe, firma od štvrtka 9. apríla úplne preruší výrobu a zavrie svoje brány. Manažment spoločnosti si pre krízu spôsobenú pandémiou koronavírusu od 1. apríla znížil platy o 20 percent.V zozname je uvedených všetkých 736 zamestnancov spoločnosti, pričom prepúšťanie sa môže uskutočniť v období od 15. apríla do konca júla 2020. Ohrozené sú aj pracovné pozície agentúrnych zamestnancov a živnostníkov, spolu sa to týka približne 1 000 ľudí.„Ekonomické opatrenia vlády, ktoré by pomohli znížiť naše mzdové a prevádzkové náklady a umožnili tak udržanie zamestnanosti v súčasnom rozsahu, považujeme za nedostatočné,“ povedal pri odovzdaní oznámenia na pracovisku ÚPSVaR v Detve generálny riaditeľ Michal Sýkora.Uvedené kroky podľa Sýkoru súvisia s núdzovým stavom a plánovaným sprísnením opatrení, vrátane možnosti úplného odstavenia ekonomiky, neistotou ohľadne vývoja svetovej ekonomiky a očakávaním možnej dopytovej krízy, znížením objednávok na obdobie celého druhého a tretieho kvartálu 2020 v objeme viac ako o 25 percent.„Žiadnemu zamestnancovi doteraz nebola doručená výpoveď z pracovného pomeru a každé skončenie pracovného pomeru bude v zmysle Zákonníka práce prerokované s odbormi,“ spresnil generálny riaditeľ spoločnosti.Napriek tomu, že ohrozené je každé jedno pracovné miesto v strojárskom závode, vedenie spoločnosti zdôrazňuje, že v podmienkach obrovskej neistoty ide z veľkej časti o preventívne opatrenie. Počas najbližších dní a týždňov využije PPS Group všetky dostupné nástroje a podporné projekty, aby sa v maximálnej miere zachovala zamestnanosť aj výrobná kapacita.Pokles tržieb v apríli bude predstavovať medziročne viac ako 40 percent, pričom každý zamestnanec bude mať v tomto mesiaci prekážku v práci v rozsahu 8 až 10 pracovných dní s náhradou mzdy vo výške 60 percent.Nové projekty, ktoré mali firme priniesť tržby v objeme viac ako 10 miliónov eur ročne, sú pozastavené. Montážne linky v Nemecku, Francúzsku a Švédsku – teda na tradičných trhoch, na ktoré PPS Group dodáva svoje produkty – sú odstavené.Základná organizácia OZ KOVO Podpolianske strojárne vyjadrila s krokmi vedenia spoločnosti súhlas. „Samozrejme, že nás to neteší, ale ak to bude v záujme prežitia spoločnosti nevyhnutné, budeme súhlasiť aj so znížením zamestnanosti v podniku,“ vyhlásil odborový predák Stanislav Ľupták.PPS Group spoločne so Základnou organizáciou OZ KOVO Podpolianske strojárne vyzývajú Vládu SR, aby neodkladne prijala legislatívu, ktorá by umožnila zavedenie režimu „kurzarbeit“ v rozsahu navrhovanom ministrom hospodárstva, pretože je to opatrenie, ktoré podľa názoru sociálnych partnerov umožní udržať konkurencieschopnosť strojárskych firiem voči ich konkurentom z ostatných krajín východnej a strednej Európy.PPS Group v Detve je spoločnosť s viac ako 60 ročnou tradíciou v strojárskej výrobe. V súčasnosti sa zameriava na výrobu stredne veľkých a stredne ťažkých zváraných konštrukcií pre celosvetovo renomované spoločnosti.