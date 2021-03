Práca z domu sa stáva novým štandardom. Tomu však nenahráva čoraz horšia dostupnosť bývania

bývania

Mnohí s home officom počítajú

Ponuka neuspokojuje dopyt

27.3.2021 (Webnoviny.sk) - Novým štandardom sa stáva práca z domu. Viaceré prieskumy upozorňujú aj na to, že práca z domu musí byť pre zamestnanca pohodlná. Problémom slovenských domácností však je, že mnohí nemajú na vytvorenie pracovného kúta dostatočný priestor.Podľa Eurostatu máme totiž najviac preplnené domácnosti zo všetkých krajín EÚ. Dostupnosťsa zároveň zhoršuje, nožnice medzi mzdami a stúpajúcimi cenami nehnuteľností sa roztvárajú.Z prieskumu spoločnosti Profesia vyplýva, že viac ako polovica Slovákov bude aj v tomto roku pracovať aspoň niekoľko dní v týždni z domu. Firmy sa tomuto novému trendu už prispôsobujú.Z prieskumu Americkej obchodnej komory na Slovensku medzi členmi svojej platformy biznis centier vyplynulo, že až 53 % zamestnávateľov v biznis centrách plánuje znižovanie aktuálnej metráže svojich kancelárií.Aj konateľ spoločnosti Logamic Roman Koči, ktorá zabezpečuje pre slovenské a zahraničné spoločnosti špecialistov, upozornil, že mnohé firmy s home officom počítajú aj do budúcnosti.Kúpa väčšieho bytu či domu sa preto pre mnohých stáva nevyhnutnosťou. Národná banka Slovenska však poukazuje na zhoršenie dostupnostivo viacerých krajoch Slovenska.Priemerná cena nehnuteľností nanarástla za celý rok 2020 o 11,9 % oproti roku 2019. Dá sa predpokladať, že ceny pôjdu nahor, pretože ponuka cenovo dostupnéhonedokáže uspokojiť dopyt.„Okrem toho, ten je podporovaný aj tým, že úrokové sadzby z úverov sú na historických minimách, čo láka ľudí ku kúpe bytu alebo domu. A to opätovne tlačí ceny smerom nahor,“ hovorí divízny riaditeľ Poštovej banky Gabriel Balog.