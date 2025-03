Práca z domu zostáva aj po pandémii populárna, manažéri však preferujú návrat do kancelárií

Hľadajú sa stále nové koncepty vhodného pracovného prostredia

23.3.2025 (SITA.sk) - Pandémia COVID-19 priniesla výrazné zmeny v pracovnom prostredí, pričom práca z domu sa stala štandardom. Podľa prieskumu spoločnosti 365.invest , 90 % firiem ponúkalo v minulom roku možnosť pracovať z domu aspoň čiastočne.Napriek tomu 79 % manažérov podporuje návrat zamestnancov do kancelárií, pričom ako pozitíva home office uvádzajú úspory a vyššiu spokojnosť zamestnancov, no negatívne vnímajú nedostatočnú osobnú interakciu.„Formát práce z domu tu ostal aj po pandémii, a rozhodne nikam neodchádza. To ale neznamená, že skončila doba kancelárií a kancelárskych budov. Práve naopak, vnímame stále väčší záujem o kancelárske budovy, ktoré spĺňajú kritériá udržateľnosti, technologickej vyspelosti, či potrebu flexibilných kancelárií s dobrou dostupnosťou a vybavenosťou. Majitelia a vedúci firiem vnímajú a reflektujú na zmeny v potrebách zamestnancov, ale aj trhu práce a hľadajú nové koncepty vhodného pracovného prostredia," uviedol Radko Rozum zo spoločnosti 365.invest.Prieskum tiež ukázal, že s veľkosťou firmy klesá možnosť práce z domu. Viac ako tretina firiem do 50 zamestnancov umožňovala home office minimálne polovici zamestnancov, zatiaľ čo rovnaké podmienky poskytovala len necelá štvrtina väčších firiem.Aj keď vedúci pracovníci preferujú návrat do kancelárií, vnímajú pozitívne dopady home office na efektivitu a produktivitu zamestnancov. Práca z domu však prináša výzvy v podobe nižšej osobnej interakcie a spolupráce medzi zamestnancami.