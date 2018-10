Práce na obnove historického Enciánu v Tatranskej Lomnici pokračujú

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Adriána Antošková Foto: TASR/Adriána Antošková

Tatranská Lomnica 4. októbra (TASR) – Práce na obnove historickej budovy Encián na Skalnatom plese, ktorá je jedným z najznámejších diel architekta Dušana Jurkoviča, pokračujú. Patrik Kolesár z Tatranského okrášľovacieho spolku (TOS) pre TASR uviedol, že strecha stavby by mala byť celá zakrytá a zadebnená už v priebehu budúceho týždňa.priblížil Kolesár. Dodal, že skladba strechy bude z kvalitných materiálov, takže záruka by mala byť minimálne na 100 rokov. Celá rekonštrukcia je pod stálym dozorom Pamiatkového úradu SR.Celá budova Encián, ktorá sčasti slúžila ako najvyššie položená galéria na Slovensku, bola čiastočne uzatvorená od decembra a úplne ju z bezpečnostných dôvodov zatvorili v júni.ozrejmil Kolesár. Zatiaľ nekonkretizoval presný termín, kedy to bude.Na rekonštrukciu budovy Encián získal TOS dotáciu z Ministerstva kultúry SR v rámci programu Obnov si svoj dom vo výške takmer 340.000 eur. Tie použije práve na spomínanú strechu a tiež na výťah medzi tretím a štvrtým nadzemným podlažím. TOS pripravuje aj ďalší projekt na čiastočné dofinancovanie stavby, ktorý by chcel podať v januári.konkretizoval Kolesár s tým, že zdroje vo výške odhadom asi pol milióna eur chcú získať taktiež z programu Obnov si svoj dom.Na rekonštrukciu celej historickej stavby pritom potrebujú zhruba dva milióny eur, to už aj s víziou nového múzea lanoviek spoločnosti Wiesner a opravy celej veže.“ konštatoval Kolesár. Po obnove bude Jurkovičova budova, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, naďalej slúžiť prioritne ako galéria, zároveň by tam však mali vzniknúť aj seminárne a školiace miestnosti.S postupnou opravou pôvodnej stanice lanovky postavenej v roku 1937 začali ešte v roku 2011.doplnil Kolesár.