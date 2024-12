Práce na revitalizácii budovy gymnázia v Kežmarku pokročili a pokračovať budú aj počas zimného obdobia – FOTO

Stavebné práce idú podľa harmonogramu

Kraj si budovu prenajal na 50 rokov

2.12.2024 (SITA.sk) - Projekt revitalizácie budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku má za sebou prvý rok. Práce na národnej kultúrnej pamiatke budú pokračovať aj počas zimy. Pokročila tiež výstavba budovy pre Školu umeleckého priemyslu (ŠUP) v jeho areáli, kde už budujú železobetónový skelet pre prvé podlažie.Informovala o tom agentúru SITA hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová . Stavenisko odovzdal kraj zhotoviteľovi koncom novembra minulého roka, na prácu má dokopy tri roky. Na projekt ide takmer 13 miliónov eur, krajská samospráva bude väčšinu financovať z vlastných zdrojov.Podľa Jeleňovej pokračujú stavebné práce na investičnej akcii kraja plynulo a podľa harmonogramu. Za posledné obdobie na gymnáziu zrealizovali všetky vnútorné inžinierske siete, spustili vykurovanie a osadiť sa podarilo takmer 80 percent okien. „Realizujú omietky, potery, podľa možností sa pracuje na vonkajšej fasáde. Zrealizovaná je prípojka teplovodu do budovy a vybudovala sa nová technológia kotolne,“ dodala.Ani zimné obdobie práce nezastaví. „Stavba je vykurovaná, takže práce v interiéri môžu plynulo pokračovať. Dokončenie interiéru gymnázia sa predpokladá do augusta budúceho roku tak, aby nový školský rok začal už v zrekonštruovaných a moderných priestoroch,“ vysvetlila hovorkyňa.Pre obnovu gymnázium v júni tohto roka z budovy vysťahovali, jeho vyučujúcim a študentom od júna slúži dočasne jedna z budov tamojšej hotelovej akadémie.V lete sa začalo s prácami aj na spomínanej prístavbe. V rámci nej už podľa Jeleňovej dokončili železobetónové podzemné poschodie. „Pracuje sa na železobetónovom skelete prvého nadzemného podlažia a plánuje sa výstavba oceľového skeletu na druhom nadzemnom podlaží so zastrešením,“ avizovala hovorkyňa PSK. Na budove prístavby budú pracovať do roku 2027.Zámerom projektu je umiestniť dve stredné školy do jednej budovy, a to prostredníctvom spomínanej modernizácie gymnázia a výstavby novej časti.V prípade budovy gymnázia ide o historickú stavbu, jej staršiu časť postavili v roku 1893. Hoci je národnou kultúrnou pamiatkou, bola v zlom stave. Prešovský kraj si v súvislosti so zámerom obnovy budovu prenajal na 50 rokov od vlastníka, ktorým je evanjelická cirkev. Gymnázium navštevuje viac ako dvesto študentov.ŠUP sídli 25 rokov v priestoroch prenajatých od mesta neďaleko autobusovej a železničnej stanice, navštevuje ju viac ako 160 žiakov. Po ukončení projektu bude mať triedy, učebne i zázemie pre učiteľov v budove gymnázia. V pristavanej časti, ktorá bude prepojená so súčasnou budovou, budú ateliéry. Vznikne tiež oddychová zóna, spoločná jedáleň, knižnica a čitáreň.