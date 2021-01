Prací prášok a gél je vhodné striedať. Vieme prečo

Gél na pranie

22.1.2021 (Webnoviny.sk) - Hoci sa pranie javí ako extrémne jednoduchý proces, kedy bielizeň len jednoducho vložíme do práčky a stlačíme gombík, predsa len má svoje pravidlá, ktoré sa rozhodne oplatí dodržiavať. Jednotlivé pracie prostriedky totiž so sebou prinášajú nielen rôzne výhody, ale zároveň nevýhody. Preto ak chcete, aby bola vaša bielizeň čo najdlhšie v čo najlepšej kondícií, je potrebné ich striedať.Pracie gély sa v poslednej dobe tešia obrovskej popularite zo strany zákazníkov a my sa teda vôbec nečudujeme. Hlavnou výhodou je určite jeho jednoduchá aplikácia, ktorá spočíva v naliatí prostriedku do dávkovača. Výhodou je určite aj obrovská paleta vôní, z ktorých si určite svojho favorita nájde každý.Účinne vyčistí nečistoty aj pri ručnom praní a staviť na neho môžete aj pri praní na kratšom programe. Keďže sa vďaka svojmu zloženiu jednoducho dostane do štruktúry bielizne, je vhodný aj na mastné škvrny.Zháňate kvalitný prací gél? Tak potom stavte na taliansku značku Dixan , ktorú nájdete aj v ponuke online drogérie myAustria.sk. Dixan gél patrí v Taliansku medzi mimoriadne obľúbené, veď nakopon, vyskúšajte sami.Aby sme však nehovorili len o jeho pozitívach, ktorých síce je požehnane, nemôžeme zabudnúť ani na jeho záporné stránky. Nevýhodou môže byť jeho vyššia cena, teda aspoň v porovnaní so sypkým pracím práškom, a tiež absencia bieliacich zložiek. Z tohto dôvodu je skôr vhodný na farebnú bielizeň. Je vhodný skôr na menej znečistené bielizeň, ktorú potrebujete prať častejšie na nie príliš vysokých teplotách. Poďme si teda zhrnúť jeho výhody a nevýhody v skratke:+ Je šetrnejší k materiálom aj farbám+ Nezanecháva zvyšky na oblečení+ Skvelá rozpustnosť aj pri nižších teplotách+ Vysoko koncentrovaný ( postačí ho aj menšie množstvo)+ Jednoduché dávkovanie- Nie je vhodný na bielu bielizeň- Vyššia počiatočná cena- Nemá rád vysoké teploty praniaPrací prášok je na trhu akási stálica, na ktorú nedajú dopustiť mnohé gazdinky už roky.Ide navyše o najideálnejší prostriedok na pranie bielej, nakoľko obsahuje bieliace zložky, ktoré napríklad v pracom gély nenájdete. Vyprať ním môžete oblečenie zo syntetických materiálov a neublížia im ani vysoké teploty prania.Tak, ako to bolo pri pracích géloch, ani prášky na pranie nie sú dokonalé a nesú so sebou aj nejaké tie nevýhody. Jednou z nich môže byť napríklad zvyšky prášku, ktoré občas môžu zostať na oblečení, a to najmä v prípade, že do dávkovača nasypete vyššie množstvo ako je to odporúčané. K rovnakým nepríjemnostiam môže prísť aj vtedy, ak budete bielizeň prať na príliš nízkych teplotách dôsledkom čoho sa prášok riadne nerozpustí. Problém môžu predstavovať pre alergikov či ľudí s citlivou pokožkou. Poďme si to teda zhrnúť.+ Nižšia cena oproti praciemu gélu+ Obsahuje aktívne bieliace zložky+ Vhodný aj na pranie v tvrdej vode+ Odstráni aj veľmi odolné škvrny- Pri praní na nízkej teplote môže spôsobovať škvrny- To isté sa môže stať aj pri nesprávnom dávkovaní- Môžu spôsobovať problém ľuďom s citlivou pokožkouVýhody a nevýhody jednotlivých pracích prostriedkov sme si vymenovali, poďme si ich však ešte v krátkosti zhrnúť.Pred praním si vždy zvážte, aký charakter špiny sa na danej bielizne nachádza, resp. stupeň znečistenia odevov. Kým pracie gély sú najvhodnejšou alternatívou práve na odstraňovanie mastných škvŕn, sypký prášok zvládne aj zažratú špinu a pracovné odevy.Pozor si samozrejme dajte aj na farby. Na biele oblečenie je vhodný sypký prací prášok, ktorý obsahuje bielidlá, farebné oblečenie sa viac poteší naopak gélu.Informačný servis