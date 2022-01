Pracovali ste v zahraničí a chcete požiadať o dávku v nezamestnanosti na Slovensku? Nebudete už potrebovať papierový doklad

Sociálna poisťovňa spracovala tisícky dokumentov

Ďalšie odbúranie byrokracie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.1.2022 (Webnoviny.sk) - Osoby, ktoré chcú požiadať o dávku v nezamestnanosti na Slovensku po ukončení práce v zahraničí, sa už nepotrebujú preukazovať papierovým dokladom.Sociálna poisťovňa si informácie pre posúdenie dávky vymieňa s inštitúciami sociálneho zabezpečenia EÚ a so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska výlučne elektronicky. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.Výmena informácií o sociálnom zabezpečení v Európskej únii sa čoraz viac rozširuje, a to prostredníctvom bezpečného systému EESSI. Pomocou neho si krajiny EÚ vymieňajú údaje o poistencoch cez štandardizované elektronické dokumenty. Od septembra 2021, odkedy výmena údajov k dávke v nezamestnanosti funguje, do začiatku januára 2022 Sociálna poisťovňa spracovala viac ako 9-tisíc takýchto dokumentov.Išlo o prijaté a odoslané elektronické dokumenty o obdobiach poistenia v nezamestnanosti, príjme z posledného zamestnania, poberaní dávky v nezamestnanosti v inom členskom štáte EÚ, rodinných príslušníkoch alebo formuláre s údajmi, ktoré majú vplyv na posúdenie nároku na dávku v nezamestnanosti uplatneného na Slovensku alebo v inom štáte EÚ.V predošlom období sa tieto údaje potvrdzovali v papierovej forme prevažne prostredníctvom prenosného dokumentu PD U1. O dokument žiadali klienti, ale aj inštitúcie EÚ, ktoré posudzovali nárok na dávku v nezamestnanosti.Teraz už klienti pre rýchlejšie vybavenie dávky nemusia o tento dokument žiadať. Pôvodný dokument nahradili elektronické dokumenty zamerané špeciálne na tie údaje, ktoré inštitúcia k posúdeniu nároku na dávku v nezamestnanosti požaduje.„Celá výmena sa udeje bez toho, aby si klient musel zaobstarávať potvrdenia doma či v zahraničí, čo iste ocení ako ďalšie odbúranie byrokracie a výrazné uľahčenie pri vybavovaní dávky v nezamestnanosti," dodala Dvoráková.