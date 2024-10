1.10.2024 (SITA.sk) - Pracovná skupina, ktorá plánuje zmeny v zákone o rokovacom poriadku, sa stretla po prvýkrát. Informuje o tom Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady (NR) SR . Návrhy na zmeny by mali zástupcovia parlamentných strán predložiť do 15. októbra.Návrhy na zmeny by mal zastrešiť Ústavnoprávny výbor NR SR . Diskutovať by sa o nich malo počas októbrovej schôdze, konkrétne v druhej polovici mesiaca. Pracovná skupina by sa mala zísť aj počas októbrovej schôdze.Pracovná skupina je tvorená zástupcami parlamentných strán, jej rokovanie viedol podpredseda parlamentu poverený jeho riadením Peter Žiga Hlas-SD ).„Opakovane sa ukazuje, že rokovací poriadok treba zmeniť a vyprecizovať. Chceme, aby rokovací poriadok opravil veci, ktoré komplikujú rokovanie, zefektívnil prácu a zohľadňoval aj technologický pokrok. Verím, že na veľkej časti zmien sa dokáže zhodnúť celé politické spektrum, teda koalícia, aj opozícia,“ vyjadril sa Žiga.