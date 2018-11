Pracovná skupina neschválila Koncepciu nákupu IKT

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 15. novembra (TASR) - Pracovná skupina zložená zo zástupcov ministerstiev, štátnych úradov, dodávateľských firiem z IT Asociácie Slovenska (ITAS) či odbornej verejnosti neschválila vo štvrtok novú Koncepciu nákupu IKT. Ide o dokument pod hlavičkou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorý, ak by ho následne prijala Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy, by na najbližšie roky zásadne ovplyvňoval, akým spôsobom má štát nakupovať IT služby v hodnote približne 500 miliónov eur ročne.reagoval na neschválenie koncepcie výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Ján Hargaš.Slovensko.Digital považovalo za najväčší problém koncepcie vynechanie prílohy o delení zákaziek a prílohy o licenčných podmienkach, ktoré by dali štátu do rúk väčšiu právomoc narábať s vlastnými financiami.dodal Hargaš.Na kritiku koncepcie zo strany Slovensko.Digital však v pondelok 12. novembra reagovala ITAS s tým, že tvrdenia občianskeho združenia o koncepcii navodzujú dojem, akoby jediným obhajcom verejného záujmu v téme obstarávania informačných technológií bolo práve len toto občianske združenie.Fakt, že sa Slovensko.Digital stavia proti súčasnému zneniu koncepcie, podľa ITAS v skutočnosti ukazuje, ako vážne to predstavitelia Slovensko.Digital myslia so zlepšením verejných obstarávaní štátnych IT systémov.zdôraznil vtedy v reakcii prezident ITAS Emil Fitoš.