Pracovné miesta v SR sú najviac ohrozené automatizáciou

Bratislava 24. septembra (TASR) - Stredná a východná Európa bude v nasledujúcich rokoch čeliť významnému vplyvu automatizácie a náhrade mnohých súčasných pracovných miest strojmi. Najvýraznejšie by to podľa najnovších údajov OECD (Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) malo postihnúť Slovensko, pričom ohrozených je až 34 % pracovných miest.Najmenší dosah sa očakáva v škandinávskych krajinách, napríklad v Nórsku sa to dotkne len zhruba 6 % súčasných pracovných pozícií. Uvádza to v komentári Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne. Podľa nej ohrozená je najmä stredná a východná Európa. Robotizácia výraznejšie zasiahne pracovné miesta v 21 krajinách OECD. Na druhej strane, najmenej postihnuté budú škandinávske krajiny, ale aj Veľká Británia, Severná Amerika či Nový Zéland.Regióny, ktoré sa vyznačujú nízkou ohrozenosťou automatizáciou, sú tie, kde sú ľudia s vyšším vzdelaním, majú väčší počet pracovných miest v službách a sú viac urbanizované. Automatizácia pracovných pozícií sa líši aj v regionálnom meradle. Na Slovensku je najviac ohrozených pozícií na západe krajiny, a to až 40 % súčasných miest. Nahradzované by podľa OECD mohli byť menej kvalifikované profesie.Naopak, profesie ako učitelia, zdravotné sestry, terapeuti, fyzioterapeuti či doktori zostanú vždy nenahraditeľnými. Čím vyššia potreba vzdelania a praxe, tým je menšia pravdepodobnosť náhrady strojmi.Roboty sú podľa európskych odborov nádejou na skrátený pracovný týždeň najmä vo veľkých továrňach, a to aj pri zachovaní platov. Aktuálne najohrozenejšími pracovnými pozíciami sú pracovníci vo fastfoodoch, v call centrách či obsluhovači strojov. Štúdia OECD ale zároveň tvrdí, že 60 % regiónov v 21 krajinách OECD vytvorilo od roku 2011 viac pracovných miest s nízkym rizikom automatizácie ako tých, ktoré sú výrazne ohrozené náhradou strojmi.Začiatkom tohto storočia bolo každý rok zaradených do prevádzky zhruba 100.000 priemyselných robotov. V roku 2016 ich bolo vyrobených a zaradených už vyše 300.000.