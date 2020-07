Pracovných ponúk výrazne ubudlo, firmy majú najmenej voľných miest za posledných šesť rokov

Ľudia reagujú na ponuky častejšie

Najvýraznejší pokles voľných miest hlási Trnava

20.7.2020 - Prvý polrok tohto roka priniesol na pracovný portál Profesia.sk najmenej ponúk za posledných šesť rokov. Počas prvých šiestich mesiacov tohto roka zamestnávatelia na portáli Profesia.sk zverejnili dokopy 91 369 ponúk."Menej ponúk za prvý polrok sme evidovali ešte v roku 2014. Vtedy zamestnávatelia uverejnili 76 110 pracovných inzerátov," uvádza sa v tlačovej správe spoločnosti Profesia. Zamestnávatelia hľadali nových ľudí najčastejšie na pozície ako administratívny pracovník, predavač, operátor výroby, obchodný zástupca, skladník či pokladník.Kým počas prvého polroka minulého roka zareagovalo na jednu ponuku práce zhruba 17 uchádzačov, v prvom polroku tohto roka to bolo približne o 10 viac. "Aktuálne čísla reagujúcich ľudí sú najvyššie za posledných šesť rokov," tvrdí firma Profesia. Slováci hľadali od januára do konca júna prácu najčastejšie na pozíciách referenta vo verejnej správe, kuriéra, promotéra, recepčnej, sekretárky, office managera, či vrátnika.Portál Profesia.sk eviduje aj miesta práce s vyšším počtom pracovných ponúk ako tomu bolo v roku 2019. Ide najmä o okresy s nižším počtom ponúk, napríklad okres Snina. Portál tu vlani počas prvého polroka evidoval 31 inzerátov.V prvom polroku tohto roka bol počet ponúk dvojnásobný. Výraznejší rast ponúk bol aj v okrese Košice-okolie, kde počet stúpol o 29 percent a v Rožnave, kde ponuka narástla o pätinu. "Jemné zvýšenie počtu pracovných inzerátov bol tiež v Revúcej, Žarnovici, Kežmarku a Starej Ľubovni," uvádza sa v tlačovej správe.Naopak, ponuka sa najviac zúžila v okrese Sobrance. Vlani priniesol prvý polrok do tohto okresu celkovo 54 ponúk, tento rok išlo iba o 18 inzerátov. To predstavuje prepad o 67 percent. Podobný pokles zaznamenala Profesia aj v Turčianskych Tepliciach, kde poklesol počet ponúk o 63 percent. Množstvo pracovných príležitostí kleslo výrazne aj v Námestove, Ilave, Trebišove, Púchove či v Gelnici.Spomedzi krajských miest klesol počet pracovných ponúk najvýraznejšie v Trnave. "Na portáli Profesia.sk bolo vlani za prvý polrok 4 015 ponúk. V prvom polroku 2020 išlo iba o 2 202 ponúk, čo predstavuje 45-percentný prepad," upozornila Profesia. Spomedzi krajských miest druhý najvyšší prepad zaznamenala Nitra. Ponuka práce tu klesla o 41 percent.Najvyšší počet pracovných ponúk je už tradične v Bratislave. Zamestnávatelia tu v prvom polroku tohto roka uverejnili 33 054 ponúk, medziročne ponuka klesla o 35 percent. Na druhom mieste skončili s výrazným odstupom Košice. Firmy tu uverejnili 5 459 pracovných inzerátov, teda o štvrtinu menej ako vlani.Najmenej ponúk evidoval portál Profesia.sk v Medzilaborciach. "Bolo ich presne 5. Nasleduje Poltár s 12 ponukami a okres Stropkov so 17 ponukami," dodáva spoločnosť Profesia.