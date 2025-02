Prácu z domu využíva takmer 13 percent Slovákov, v rebríčku EÚ vedie Holandsko a Švédsko

19.2.2025 (SITA.sk) - Na Slovensku pracovalo v roku 2023 z domu 12,7 % zamestnaných ľudí, pričom občasne to bolo 7,8 % a obvykle 4,9 %. Práca z domu je populárnejšia v Rakúsku (27,9 %), Česku (15,2 %) a Poľsku (14,3 %).Podľa Eurostatu Štatistického úradu SR vedie v rámci Európskej únie (EÚ) Holandsko s 51,9 % a Švédsko, zatiaľ čo na opačnom konci rebríčka je Bulharsko. V EÚ pracuje z domu približne každý piaty zamestnanec alebo živnostník.Podiel ľudí pracujúcich z domu dlhodobo rastie v celej EÚ, pričom najväčší nárast nastal počas pandémie. Na Slovensku v roku 2019 pracovalo z domu 9,5 % zamestnaných, v roku 2021 to bolo 15 %. Na Slovensku častejšie pracujú z domu podnikatelia ako zamestnanci. V roku 2023 využívalo prácu z domu 29,3 % podnikateľov (vrátane živnostníkov) a 9,8 % zamestnancov.Pri podnikateľoch so zamestnancami to bolo až 38,7 %. Z prieskumu Eurostatu v roku 2019 vyplýva, že na Slovensku bol najvyšší podiel pracujúcich z domu v odvetviach odborných a administratívnych služieb (10,9 %) a IT (8,7 %). Z dostupných odvetví najmenej ľudí z domu pracovalo v priemysle (1,6 %).