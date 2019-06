Pracujúcim má rodičovský príspevok vzrásť na 370 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. júna (TASR) - Rodičovský príspevok by mal od budúceho roka vzrásť. Na vyššiu dávku by mali mať nárok tí rodičia, ktorí pred narodením dieťaťa pracovali. Im by mal rodičovský príspevok vzrásť na 370 eur, ostatným rodičom, ktorí pracovali len krátkodobo alebo dočasne a nepoberali materské, by mal stúpnuť na 270 eur. Parlament posunul v stredu do druhého čítania novelu zákona o rodičovskom príspevku z dielne koaličného Smeru-SD.priblížili poslanci s tým, že zvýšenie príspevku predstavuje 150 eur oproti súčasnej sume.vyčíslili poslanci Smeru-SD.Minister práce Ján Richter (Smer-SD) ešte v máji tohto roka vyčíslil, že zvýšenie rodičovského príspevku by sa malo dotknúť približne 140.000 ľudí na Slovensku a toto opatrenie by malo stáť približne 145 miliónov eur. Zvýšenie rodičovského príspevku je súčasťou koaličného sociálneho balíčka.