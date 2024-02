Pradiareň v Kežmarku zmenila svoju podobu a neskôr pribudne múzeum, ministerka Saková vyzdvihla investíciu (video)

Nové priestory pre návštevníkov aj kaviareň

23.2.2024 (SITA.sk) - Rekonštrukcia hlavnej budovy areálu bývalej fabriky na spracovanie ľanu v Kežmarku, známej ako Pradiareň, sa blíži k záveru. Majiteľ národnej kultúrnej pamiatky , ktorým je tamojší výrobca liehovín, sa v rámci nej snažil zanechať čo najväčšiu časť pôvodnej architektúry vrátane starého komína v areáli.Do vynovených priestorov niekdajšej fabriky bude môcť približne od mája nahliadnuť aj verejnosť v rámci exkurzií. Ako v piatok informoval riaditeľ spoločnosti Karloff Erik Semaňák, do budovy investovali do troch miliónov eur. V budúcnosti vznikne v areáli aj múzeum venované zakladateľovi továrne na spracovanie ľanu Karolovi Weinovi a tkáčskemu remeslu.Práce na obnove budovy z roku 1860 spomalila v minulosti pandémia, ukončené budú v najbližších mesiacoch. „Hlavná budova by mala byť plne spustená aj s výrobou a novou časťou technológie výroby v rámci závodu najneskôr koncom apríla," uviedol Semaňák.Pribudnúť by mali aj nové priestory pre návštevníkov vrátane kaviarne, podnikovej predajne či reštaurácie. Do dvoch až troch rokov chcú tiež v areáli fabriky otvoriť spomínané múzeum.Plánované investície v rámci nového priestoru pre návštevníkov a exkurzie predstavujú odhadom štyri milióny eur. Rodinná firma Karloff s viac ako dvadsaťročnou históriou má v súčasnosti okolo 70 zamestnancov, väčšinou z regiónu.Areál továrne má rozlohu 15-tisíc metrov štvorcových. Pôvodnú fabriku na spracovanie ľanu dal v druhej polovici 19. storočia postaviť Karol Wein, ktorý sa zaslúžil o rozvoj ľanového priemyslu v Kežmarku. Neskôr bola fabrika premenovaná na spoločnosť Tatraľan.„V rámci bývalého Rakúska-Uhorska bol Kežmarok významným miestom priemyslu. Tatraľan bol najmodernejšou fabrikou danej doby. Ľan tvoril základ pre odievanie, skoro všetko sa vyrábalo z ľanu, zástery, utierky, ručníky, posteľné prádlo. To všetko sa vyrábalo v Kežmarku, a tu sa ľan aj pestoval," priblížil históriu primátor mesta Ján Ferenčák. Fabrika podľa jeho slov dávala zamestnanie niekoľkým tisícom ľudí. „Len samotný závod mal 2,5-tisíc zamestnancov a na to bolo naviazané celé poľnohospodárstvo tohto podtatranského regiónu," poznamenal.Transformáciou po roku 1989 bola pôvodná fabrika podľa jeho slov úplne zastavená. Podľa primátora išlo o bolestivý úder pre región, ktorý patrí v súčasnosti medzi okresy s najvyššou nezamestnanosťou.Noví majitelia, v snahe zachovať čo najviac pôvodného z budovy, spolupracovali pri rekonštrukcii s pamiatkovým úradom. Príkladom sú železné vzpery, ktoré držia budovu. Tie dostali oproti fasáde výraznejšiu farbu, aby boli viditeľné. Len málo však delilo budovu od jej zániku v čase druhej svetovej vojny.„Keď sa ku koncu vojny Nemci vracali cez tieto územia, mali v pláne zneškodniť a zbúrať aj túto budovu. Miestni vedúci prevádzky si s Nemcami sadli a opili ich, teda sa im podarilo takto zachovať pamiatku v Kežmarku," pripomenul jeden z príbehov fabriky Semaňák.Ministerka hospodárstva Denisa Saková, ktorá v piatok areál navštívila, vyzdvihla investíciu súkromného vlastníka, rodinného podniku, do národnej kultúrnej pamiatky.„Z pohľadu štátu je problém podporiť rekonštrukciu historickej budovy, pretože národné kultúrne pamiatky, ktoré nie sú vyslovene hrady a zámky, sú vylúčené z akýchkoľvek iných výziev či eurofondových programov," vysvetlila.Vynovená budova spolu s exkurziami a plánovaným múzeom bude podľa primátora znamenať ďalšiu ponuku pre návštevníkov v rámci cestovného ruchu v meste i regióne.