Praha sa pripravuje na Prague Pride, na Novej radnici veje vlajka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Praha 5. augusta (TASR) - Na budove Novej radnice pražského magistrátu sa v pondelok objavila dúhová vlajka. Pri príležitosti deviateho ročníka festivalu Prague Pride ju tam vyvesilo vedenie magistrátu, píše spravodajský server Novinky.cz.Festival Prague Pride je venovaný lesbám, gejom, bisexuálom a transsexuálom (LGBT) a ďalším minoritným komunitám. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) vo svojom vyhlásení uviedol, že sa treba "Páry rovnakého pohlavia by podľa neho mali mať možnosť uzatvárať manželstvo so všetkými právnymi dôsledkami, citujú Novinky.cz.Dodal, že festival Prague Pride vníma ako vyjadrenie rešpektu a solidarity k sexuálnym menšinám v krajinách, kde sú ich práva tvrdo potlačované.uviedol primátorov námestník Petr Hlubuček (STAN).Podľa riaditeľky festivalu Hany Kulhánkovej je vyvesenie vlajky na Novej radnici síce symbolickým, ale pre LGBT komunitu významným gestom, konštatujú Novinky.cz.Tohtoročný festival ponúkne návštevníkom viac ako 140 akcií a bude aj spomienkou na 50. výročie policajnej razie v gay klube v New Yorku. Odpor gejov a lesieb, ktorý vtedy - v júni 1969 - kládli policajtom, sa do dejín zapísal ako tzv. Stonewallské povstanie. Šlo o kľúčovú udalosť, ktorá viedla k modernému boju za práva LGBT komunity v Spojených štátoch a neskôr aj inde vo svete.Novinky.cz pripomenuli, že vlani na festival Prague Pride prišlo podľa organizátorov viac ako 90.000 ľudí.