Praha sa v rámci osláv 100 rokov ČSR premení na festivalové divadlo

Na ilustračnej snímke pohľad na Prahu. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 21. októbra (TASR) - Budúci víkend 27. a 28. októbra vyvrcholia oslavy 100 rokov od vzniku Československa - uskutočnia sa v Prahe, ale aj v ďalších mestách Českej republiky, píše spravodajský server ČT24.V hlavnom meste sú naplánované koncerty, výstavy, vojenská prehliadka, sprievod či ohňostroj. Hlavný koordinátor osláv v Prahe Robin Čumpelík v relácii 90' ČT24 povedal, že by boli radi, aby vyvrcholenie bolo dôstojné a jednotné a ľudí bolo v uliciach Prahy čo najviac.priblížil Čumpelík.Program je podľa neho určený pre všetky vekové generácie. Sú to koncerty, výstavy, videomapping, a to ako na budove Národného divadla, tak aj na historickej budove Národného múzea, ktoré sa cez víkend po prvý raz čiastočne otvorí po rozsiahlej rekonštrukcii, píše ČT24.Ľudia sa v nedeľu 28. októbra dočkajú aj ohňostroja pod Letnou, ktorý sa začne symbolicky o 19.18 h.Približný odhad, koľko by mohlo byť v pražských uliciach ľudí, je podľa koordinátora vyše 200.000.domnieva sa Robin Čumpelík, koordinátor Národných osláv 100 rokov republiky v Prahe.