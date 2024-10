Praha zakázala nočné výlety turistov po krčmách, previnilcom hrozí vysoká pokuta

18.10.2024 (SITA.sk) - Česká metropola Praha zakázala organizovanú nočnú turistiku po tamojších krčmách, ktoré spôsobujú nešťastie obyvateľom aj úradom. Populárne výlety turistických skupín presúvajúcich sa z podniku do podniku v pražskej historickej štvrti, boli jedným z dôsledkov nadmerného turizmu, ktorý pociťujú viaceré európske lokality.Praha, ktorú minulý rok navštívili viac ako sedem miliónov turistov, sa nakoniec rozhodla pre zákaz a ten nadobudne účinnosť v novembri. Mesto sa roky snažilo vysporiadať so skupinami hlučných a opitých návštevníkov. Schválený zákaz prijali s cieľom riešiť rušivý nočný hluk, odpadky na uliciach a obavy o bezpečnosť a reputáciu, povedal Adam Zabranský, poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý vypracoval návrh schválený tento týždeň.Zabranský povedal, že cieľom nebolo zabrániť ľuďom dať si pivo, ale „nechceme podporovať lacný alkoturizmus, ktorý je v Prahe, žiaľ, naďalej bežný,“ povedal Zabranský pre agentúru AP. Zákaz bude platiť medzi 22:00 a šiestou hodinou ráno, pričom organizátorom krčmových prehliadok, ktorý toto pravidlo porušia, bude hroziť pokuta až do výšky 100-tisíc českých korún.