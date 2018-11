Prahu navštívilo takmer šesť miliónov turistov

Ilustračné foto, Praha Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. novembra (TASR) – Od januára do konca septembra tohto roka prišlo do Prahy 5.850.000 turistov, čo je o 2,4 percenta (%) viac ako za rovnaké vlaňajšie obdobie.Stále výrazne pribúda počet domácich návštevníkov, zvyšujú sa aj počty Ukrajincov, Číňanov, Indov a záujemcov z Taiwanu.Zo zahraničia prišlo do českej metropoly takmer päť miliónov hostí, o jedno % viac ako v roku 2017. Domácich návštevníkov evidujú 870.000, medziročne je to nárast o 11 %.Hostia v meste pobudli 13.600.000 nocí, o 0,8 % viac ako vlani. Priemerná doba prenocovania dosiahla 2,3 noci. Najdlhšie zostávali návštevníci z Ruska, Izraela, Talianska a Španielska.Dlhodobo najviac turistov do Prahy prichádza z Nemecka, USA, Veľkej Británie, Ruska, Číny, Talianska a Južnej Kórey. Za deväť mesiacov ubudlo návštevníkov z Izraela, Južnej a Strednej Ameriky a severských krajín. Od druhého štvrťroka evidujú úbytok hostí z Ruska.Informácie poskytla tlačová tajomníčka Prague City Tourism Barbora Hrubá.