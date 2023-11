Praktické domáce vinotéky

Pre mnohých z nás predstavuje nielen nápoj, ktorý pár dúškami vypijeme, ale aj výborný a lahodný výsledok, ktorý si treba vychutnať a oceniť jeho vlastnosti. A práve z tohto dôvodu je treba víno starostlivo skladovať. Preto nie je prekvapujúce, že stále viac ľudí sa rozhodlo mať vo svojom dome vinotéku alebo chladničku na víno. V tomto článku sa pozrieme na túto praktickú domácu pomôcku a na jej výhody a tipy na skladovanie vína.

Čo to tá vinotéka je?

Čo to je? A vôbec, potrebujem ju? Nie je to zbytočné mrhanie peňazí? Aj toto môžu byť otázky, ktoré si kladiete. Aká je odpoveď? Samozrejme, nepotrebujete, nie je to nutnosťou. Ale! Je tu také ale, pretože pokiaľ patríte k tým ľuďom, ktorí milujú víno a kupujú si ho pre jeho vlastnosti, ako je nezameniteľná vôňa, chuť a celkovo kvalita, v tomto prípade budete chcieť, aby si tieto vlastnosti toto víno zachovalo ešte dlhú, veľmi dlhú dobu, že? No a vinotéka je teda špeciálny spotrebič navrhnutý na skladovanie a uchovávanie vína. Nie je to len taká obyčajná chladnička, je to viac ako chladnička, pretože je vybavená rôznymi funkciami a technológiami, ktoré zabezpečujú optimálne podmienky pre dlhodobé skladovanie vína. Tieto spotrebiče majú rôzne veľkosti a kapacity, čo umožňuje výber podľa vašich potrieb a preferencií. Poďme sa pozrieť na ich benefity.

Aké sú výhody tohto spotrebiča?

Výhody používania vinotéky v domácnosti sú mnohé. Jedným z hlavných benefitov je schopnosť uchovávať víno pri konštantnej teplote, vlhkosti, ochrane pred svetlom a vibráciami. Tieto faktory sú kľúčové pre udržanie kvality a chuti vína. Bez týchto podmienok by víno mohlo rýchlo strácať svoje charakteristické vlastnosti a kvalitu. Takže také tie klasické uloženia vína do poličiek alebo hocikde inde, nie sú veľmi výhodnými.

Vinotéky tiež umožňujú presné nastavenie teploty pre rôzne druhy vína. Červené a biele vína sú odlišné a taktiež majú aj odlišné teplotné požiadavky, a vinotéka vám umožní prispôsobiť teplotu tak, aby sa každý typ vína mohol uložiť do takých podmienok, ktoré sú pre neho optimálne. Okrem toho môžu byť vinotéky vybavené aj vlhkostným regulátorom, ktorý zabraňuje vysychaniu zátky fliaš.

Skladovanie vína vo vinotéke má tiež estetický aspekt. Vinotéky sú elegantným doplnkom do vašej kuchyne, obývačky alebo celkovo domácnosti, a často sú vyrobené z kvalitných materiálov, ktoré dopĺňajú váš interiér. Navyše, niektoré modely vinoték majú sklenené dvere, ktoré vyzerajú dosť dizajnovo. A ako ďalšou výhodou tohto spotrebiča je, že na trhu si môžete zaobstarať aj vstavanú vinotéku, ktorá splynie s vašim zariadením v domácnosti.

Pár tipov, ako správne skladovať víno

Ak máte vinotéku alebo si ju ešte len plánujete zakúpiť, je dôležité poznať niekoľko základných tipov pre správne skladovanie vína. A my sa s vami o tieto tipy podelíme.

Prvým krokom je výber správnej teploty. Najideálnejším prostredím čo sa týka teploty, je pre víno rozmedzie medzi 8-14 stupňami, avšak neublíži mu ani teplotné rozmedzie od 6 do 18 stupňov. Tieto hodnoty môžu byť nastavené na vinotéke podľa vašich preferencií. Nezabudnite ale na to, že červené víno požaduje inú teplotu ako biele.

Okrem teploty je veľmi dôležitá aj vlhkosť. Ideálne je udržiavať vlhkosť vo vinotéke na úrovni približne 70 do 80%. To pomáha udržiavať zátky fliaš vlhké. Vlhké zátky sú veľmi dôležité pre správne skladovanie vína, pretože sa tým zabraňuje ich vysychaniu a oxidácii vína. Ak by nebola správna vlhkosť, malo by to veľmi negatívny vplyv na kvalitu a chuť vína.

Poloha fľašiek je ďalším dôležitým parametrom. Pokiaľ máte fľaše, ktoré majú korkové zátky, je potrebné, aby víno ležalo, pretože zátky musia byť nasiaknuté vínom. V opačnom prípade, ak máte napríklad plastové alebo šrobovacie zátky, nie je nevyhnutné aby víno pri svojom uskladnení ležalo.

Nezabúdajte ani na to, že víno by nemalo byť na svetle. A práve pre toto je vinotéka skvelým spotrebičom, pretože je v nej dostatočná tma, ktorú si víno vyžaduje. Sklá sú vyrobené z takého materiálu, cez ktorý neprenikne UV žiarenie a svetlo.

Na úplný záver teda môžeme zhodnotiť, že sú vinotéky fakt dôležitými spotrebičmi, ktoré svojim majiteľom umožňujú uchovávať víno v optimálnych podmienkach, a tým si zachovať jeho kvalitu a charakteristickú chuť. Ak máte radi víno a chcete si ho vychutnať vo svojom domove v najlepšom možnom stave, vinotéka je ideálnym doplnkom do vašej domácnosti.