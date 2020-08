Praktickí aj elegantní pomocníci v našej domácnosti

Hlavne v chladnom počasí a zimných mesiacoch, keď prichádzame zvonku skrehnutí a premrznutí, túžime iba po jednom – pocítiť pod nohami príjemné teplo nášho koberca. A o chvíľu zima pominie a budeme sa cítiť ako v raji.

Zopár krokov vedúcich k výberu správneho koberca

Kupovať koberec sa nám na prvý pohľad môže zdať veľmi jednoduché. Možno si povieme, to predsa nie je žiadna veda, prídeme do prvého obchodu a ktorý sa nám zapáči, ten kúpime. No realita je niekedy iná. Aj pri kúpe kobercov by sme si mali zodpovedať niekoľko otázok skôr, než si ich prinesieme domov.

Do úvahy treba vziať v prvom rade miestnosť, v ktorej bude koberec umiestnený. Ďalšou otázkou je cena – koľko chceme/môžeme do koberca investovať? Otázka farby – svetlejší či tmavší alebo vzorovaný koberec? Napokon veľkosť koberca môže byť tiež rozhodujúca. To všetko sú faktory, ktoré si treba ujasniť ešte pred samotnou kúpou.

Ak momentálne stojíte aj vy pred dilemou správneho výberu kobercov do vašej domácnosti, určite vám môžu pomôcť rôzne e-shopy, ktoré sa predajom kobercov zaoberajú, či už potrebujete koberce do obývačky, spálne, chodby alebo detské koberce pre svoje ratolesti.

Stavte na koberce s dlhým vlasom

Kto z nás by netúžil po hustých a v prípade dievčat/žien aj po dlhých vlasoch? Niektoré môžeme len tíško závidieť iným ženám, ktoré príroda takýmito vlasmi obdarila. Nevešajme však hlavu! Možno svoje vlasy už nezmeníme, o čom však rozhodnúť môžeme, je výber koberca s hustým a dlhým vlasom.

Takéto koberce dostali označenie shaggy koberce a môžu sa pochváliť dĺžkou vlákien až do šesť centimetrov. Vyrábajú sa z vlny, bavlny alebo umelých materiálov. Ich povrch je mäkký a príjemný na dotyk vďaka dlhým vlasom. A hoci by sa mohlo zdať, že čistenie shaggy kobercov je náročné, opak je však pravdou. Úplne ich postačí zopárkrát do týždňa povysávať klasickým vysávačom a raz začas /podľa vášho uváženia a potreby/ vytepovať tepovačom, ktorý si možno požičať za pár eur na deň/24 hodín.

Zdroj obrázka:

Vasilyev Alexandr / Shutterstock.com