Pramuk: Je potrebné prijať zdravotníckych pracovníkov z krajín mimo EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR/Remiáš Foto: TASR/Remiáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) - Rýchlym riešením nedostatku zdravotníckeho personálu v slovenských nemocniciach by mohlo byť prijatie kvalifikovanej pracovnej sily z Ukrajiny, Srbska či z kultúrne a jazykovo podobných krajín, aj mimo Európskej únie. Zhodli sa na tom prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Tomáš Malatinský a viceprezident ANS i člen prezídia AZZZ SR Igor Pramuk.Zamestnávatelia pripomínajú, že kríza nedostatku pracovníkov sa takto riešila aj pred rokom 2015, ale zmena podmienok prijatia lekárov a sestier zo zahraničia na pracovný trh, ktorú vtedy zaviedlo ministerstvo školstva, spôsobila, že počet žiadostí o prácu v slovenských nemocniciach značne poklesol.uviedol Pramuk.Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily podľa viceprezidenta ANS neznamená len nedostatok lekárov a sestier, ale aj ostatného potrebného zdravotníckeho personálu, ktorý pomôže pacientovi rehabilitovať či postarať sa o ošetrovateľský proces pacienta. Dlhodobé riešenie nedostatku počtu zdravotníckeho personálu by sa podľa predstaviteľov ANS a AZZZ SR malo riešiť aj priebežne, prijatím väčšieho počtu študentov na lekárske a zdravotnícke fakulty, ale aj motiváciou vo vnútri, t.j. snahou motivovať slovenský personál, aby nevycestoval za prácou do zahraničia.uviedol Petko. Prejavom je podľa neho to, že v početnom množstve začali viaceré nemocnice rekonštruovať priestory chirurgických, interných a detských oddelení. Podľa Petka je realita taká, že za. Problém už riešila AZZZ SR s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) v auguste. Podľa asociácie má Slovensko "posledný pokus" o stratifikáciu nemocníc, ktorý má byť pod gesciou vlády.ANS tiež pripomenula potrebu dofinancovania desiatok stredných a malých nemocníc, ktoré budú na budúci rok potrebovať na pokrytie nákladov 70 miliónov eur. Nedostatok finančných prostriedkov môže byť ďalším vážnym problémom, s ktorým sa bude musieť slovenské zdravotníctvo potýkať.