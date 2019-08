Pravdepodobnosť bankrotu Argentíny sa zvyšuje

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn/Buenos Aires 19. augusta (TASR) - Náklady na poistenie argentínskeho dlhu v pondelok opäť stúpli. Dôvodom bolo vyhlásenie opozičného lídra Alberta Fernándeza, že krajina by mala znovu prerokovať dohodu o pôžičke s Medzinárodným menovým fondom (MMF).Fernández vyhlásil, že Argentína nedokáže za aktuálnych podmienok splácať úver od MMF. Fernández v primárkach, ktoré sa konali 11. augusta, jasne porazil súčasného prezidenta Mauricia Macriho. Jeho víťazstvo bolo také presvedčivé, že v októbrových voľbách by mohol zvíťaziť už v prvom kole.Päťročný swap úverového zlyhania (CDS) na argentínske dlhopisy v pondelok stúpol o 319 bázických bodov na 2669 bázických bodov z 2350 bodov v piatok (16. 8.), uviedla firma IHS Markit. Podľa Markitu piatkové ceny CDS signalizovali pravdepodobnosť vo výške 77 %, že Argentína sa v najbližších 5 rokoch dostane do platobnej neschopnosti.