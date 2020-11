Pravidlá na slovenských hraniciach sa zmenia. Poľsko, Maďarsko aj Rakúsko sa stanú červenými krajinami

Po návrate izolácia a testovanie

Ak výsledok testu nezískajú a priebeh izolácie je bezpríznakový, tak izolácia končí dovŕšením desiateho dňa.

Pendleri majú výnimku

Na hranici s Ukrajinou sa už testovať nebude

13.11.2020 (Webnoviny.sk) - Od pondelka 16. novembra sa menia pravidlá na hraničných priechodoch Slovenska so susednými krajinami. Poľsko, Maďarsko a Rakúsko budú na základe novej metodiky ECDC zaradené do zoznamu tzv. červených krajín.Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová Pre osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky z týchto krajín bude platiť povinnosť zaregistrovať sa na webovej stránke http://korona.gov.sk/ehranica najneskôr pri vstupe a povinnosť ísť do izolácie v domácom prostredí do doby získania negatívneho výsledku RT PCR testu na ochorenie COVID-19.Nákladná doprava bude hranice prekračovať bez obmedzenia, tranzit bude povolený za podmienky prejsť územím do 8 hodín bez zastavenia, výnimkou je čerpanie pohonných hmôt.Alternatívou k povinnostiam registrácie a izolácie je podľa Bárdyovej možnosť preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, ktorý bol vykonaný v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky.Výnimku budú mať tzv. pendleri, ktorí majú mať so sebou vyplnené a potvrdené tlačivo od zamestnávateľa o tom, že pracujú na území susedného štátu.Zároveň polícia informovala, že od pondelka 16. novembra sa už na vonkajšej hranici s Ukrajinou nebude vykonávať testovanie osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky antigénovými testami.