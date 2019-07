Pravidlá ochrany zvierat používaných na vedecké účely sa upravia

Ilustračné foto. Foto: TASR - J. Brunner Foto: TASR - J. Brunner

Bratislava 3. júla (TASR) - Pravidlá ochrany zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely sa upravia. V stredu o tom rozhodla vláda. Po novom bude napríklad musieť byť 25 percent kontrol dodržiavania pravidiel ochrany zvierat neohlásených, zužuje sa tiež možnosť upustiť pri testovaní od anestézie.Ďalšou zmenou je, že za výnimočných okolností a po vyšetrení veterinárom bude môcť príslušný orgán povoliť opätovné použitie zvieraťa, ktoré bolo použité v postupe so stupňom "krutý". Neplatí to však pre zviera, ktoré viac ako jedenkrát pri testovaní zažilo krutú bolesť, strach alebo porovnateľné utrpenie.Nariadenie vlády definuje aj minimálne požiadavky týkajúce sa vzdelania a spôsobilosti osôb, ktoré vykonávajú niektoré úlohy. Menia sa tiež minimálne veľkosti priestoru pre zvieratá nad päť a od 100 do 200 kilogramov.Cieľom zmien je odstrániť nedostatky, ktoré podľa Európskej komisie vznikli pri transpozícii smernice o ochrane zvierat používaných na vedecké účely. Navrhlo ich Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.