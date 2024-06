Pravidlá verejného obstarávania a kontrola by sa nemali uvoľňovať, myslí si veľká väčšina účastníkov prieskumu

Voliči KDH to podporujú najmenej

Vypadnú najmä zákazky miest a obcí

Drahšie a horšie služby

20.6.2024 (SITA.sk) - Verejné obstarávanie je stále náchylné na korupciu a jeho pravidlá a možnosti verejnej kontroly by sa nemali rozvoľňovať.Súhlasilo s tým viac ako 80 % účastníkov reprezentatívneho prieskumu, ktorý pre mimovládnu organizáciu Transparency International Slovensko urobila agentúra Focus 5. až 12. júna na vzorke 1 025 respondentov.Pravidlá by sa pritom podľa skoro 41 % oslovených mali ešte sprísniť alebo podľa skoro 40 % by sa mali aspoň zachovať dnešné štandardy.Mimovládka o tom informovala v súvislosti s vládnou novelou zákona o verejnom obstarávaní od ministerstva investícií, ktorú poslanci v stredu aj schválili.Viac ako 10 % respondentov v spomínanom prieskume si vybralo odpoveď, že ku korupcii prichádza už len výnimočne, a preto by sa už mohli pravidlá obstarávania uvoľniť, štátna a verejná kontrola už nie je potrebná v takom rozsahu. Odpovedať nevedelo 9,4 % oslovených.Spomedzi voličov parlamentných strán si uvoľnenie pravidiel najčastejšie vedeli predstaviť podporovatelia SNS (16,5%), SaS (15,3%) a Smeru (11%). Najmenej túto ideu podporujú voliči KDH , iba 2,9 % z nich.„Z hľadiska parlamentných blokov však rozdiely veľké nie sú, uvoľňovanie pravidiel obstarávania si želá 10,8 % koaličných a 8,9 % opozičných voličov,“ uviedla projektová koordinátorka Transparency Dominika Iršová.Schválené zvýšenie limitu pre obstarávanie bez súťaže na 50-tisíc eur môže podľa mimovládnej organizácie znamenať, že spod verejnej kontroly vypadnú najmä zákazky miest a obcí v hodnote desiatok miliónov eur ročne.Napríklad mesto Trenčín vlani podľa centrálneho registra zmlúv uzatvorilo podľa pravidiel zákona o verejnom obstarávaní 143 zmlúv, z nich 86, čiže 60 % práve v rozpätí od 10- do 50-tisíc eur.Tieto zmluvy v celkovom objeme cez 2,1 milióna eur majú po novom spod obstarávania vypadnúť. V prípade Ružomberka by išlo za minulý rok o 70 % zmlúv, v Snine okolo 40 %.Znižovať sa má aj transparentnosť pri zákazkách na stavebné práce a ďalšie služby. Obstarávatelia, poznamenala Transparency, naozaj budú môcť konať rýchlejšie, pretože sa zmenší okruh tých, ktorí o plánovaných verejných investíciách budú vedieť.„Hospodárska súťaž je ale základom nielen pre nižšie ceny, ale aj pre kvalitu služieb. V praxi teda hrozí veľké riziko, že za rýchlejšie rozdeľovanie zákaziek dostaneme drahšie a horšie služby, aj horšie podnikateľské prostredie,“ upozornila mimovládka.Obavy podľa nej vyvoláva aj zužovanie rozsahu na podávanie námietok a iných revíznych prostriedkov.