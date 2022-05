Právna úprava registrácie cirkví je podľa Patakyovej neprimeraná a diskriminačná, obrátila sa na Milanovú

Potrebné predloženie vyhlásenia

9.5.2022 (Webnoviny.sk) - Právna úprava registrácie cirkví je neprimeraná, diskriminačná a nie je nevyhnutná v demokratickej spoločnosti. Skonštatovala to po právnej analýze bývalá verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová . Zaoberala sa podnetom občianskeho združenia Starokatolíci na Slovensku, ktorí žiadali posúdiť primeranosť zákonom stanovených podmienok na registráciu cirkví.Bývalá ombudsmanka sa obrátila na ministerku kultúry Natáliu Milanovú listom, v ktorom ju oboznámila so svojimi závermi a navrhla jej zmenu právnej úpravy. V tlačovej správe o tom informovala Michaela Pavelková z odboru komunikácie kancelárie verejného ochrancu práv (VOP).Podľa platnej právnej úpravy je na zaregistrovanie novej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti potrebné predložiť čestné vyhlásenie 50-tisíc členov a členiek, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú občanmi SR.Týmto čestným vyhlásením potvrdzujú, že sa hlásia k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, podporujú návrh na jej registráciu, sú jej členmi, členkami, poznajú základné články viery a jej učenie, a sú si vedomí práv a povinností, ktoré im vyplývajú z členstva v cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, s uvedením ich mien, priezvisk, trvalého pobytu a rodných čísiel. Ministerstvo kultúry v reakcii na odporúčanie Patakyovej informovalo, že si uvedomuje existenciu odlišných stanovísk odbornej verejnosti, Európskeho súdu pre ľudské práva a medzinárodných organizácií.Napriek tomu ministerstvo uviedlo, že za určujúci považuje nález Ústavného súdu SR , z ktorého vyplýva, že základné práva a slobody majú rovnakým spôsobom zabezpečené členovia registrovaných aj neregistrovaných cirkví a že zákonodarca má možnosť rozhodovať o početnom cenze pri podmienkach registrácie.Rezort kultúry zároveň uviedol, že má záujem s úradom splnomocnenkyne vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia organizovať expertné stretnutia, ktorých výsledkom by bola zodpovedná vzájomná dohoda vedúca k legislatívnemu riešeniu.