Právnici kritizujú vládny návrh na zmenu voľby ústavných sudcov

Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) - Tridsaťosem právnikov kritizuje návrh na zmenu voľby ústavných sudcov. Tvrdia, že vládny návrh na zmenu obsahuje významné nedostatky a nie je zásadným zlepšením voľby ústavných sudcov. O ich stanovisku informoval Juraj Rizman z Via Iuris. Parlament návrh v stredu (12.9.) posunul do druhého čítania.Výrazným nedostatkom vládneho návrhu podľa právnikov je, že nezakotvuje priebežnú voľbu a obmenu ústavných sudcov. Pri priebežnej voľbe ústavných sudcov by tak podľa nich každá Národná rada SR zvolila iba tretinu ústavných sudcov, ďalšiu časť by zvolila vždy nasledujúca Národná rada SR v novom zložení zvolená v ďalšom volebnom období.konštatoval jeden zo signatárov výzvy právnikov, Marián Porvažník z Iniciatívy za lepšiu advokáciu.Vláda tiež navrhuje zmeniť ústavu tak, aby sa zvýšil počet poslancov potrebných na zvolenie kandidátov na ústavných sudcov na 76 poslancov, aby sa zakotvila požiadavka, že ústavní sudcovia musia byť bezúhonní, musia byť v odbore práva všeobecne uznávanou osobnosťou a ich doterajší život by mal dávať záruku, že budú svoju funkciu vykonávať riadne, čestne, nezávisle a nestranne. Tieto zmeny bez zavedenia priebežnej obmeny sudcov však podľa právnikov nie sú zásadným zlepšením a v existujúcich politických pomeroch nemusia priniesť zvolenie nezávislých ústavných sudcov.Za škodlivý považujú právnici aj vládny návrh na zvýšenie minimálneho veku ústavných sudcov zo súčasných 40 rokov na 45 rokov.povedal signatár výzvy Peter Wilfling, právnik Via Iuris.