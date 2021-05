Právnici majú výhrady k pandemickému zákonu, súdna kontrola opatrení musí byť účinná

Opatrenia musia byť limitované

28.5.2021 (Webnoviny.sk) - Pandemický zákon musí zahŕňať ustanovenia zabezpečujúce účinný súdny prieskum zákonnosti opatrení prijatých v boji s pandémiou koronavírusu Uvádzajú to vo vyhlásení signatári výzvy Právnici spolu za právny štát s tým, že obsahovať by tiež mal obligatórne náležitosti takýchto opatrení za účelom posúdenia zákonnosti, nevyhnutnosti a proporcionality zásahu do práv jednotlivcov, ako aj dôvodnosť dĺžky trvania tohto zásahu.Takáto právna úprava podľa právnikov na Slovensku absentuje, čím dochádza k porušovaniu medzinárodných záväzkov SR.Signatári výzvy zároveň poukazujú na správu o Stave demokracie, ľudských práv a právneho štátu generálnej tajomníčky Rady Európy Marije Pejčinović Burić. Vo vzťahu k reštrikciám súvisiacim s COVID-19 táto správa podľa nich zdôrazňuje, že opatrenia musia byť nielen nevyhnutné a proporčné, ale aj ich trvanie musí byť limitované.Dokument takisto uvádza, že v súvislosti s pandémiou existuje riziko, že členské štáty môžu prehliadnuť význam postavenia súdov, napríklad vo vzťahu k účinným opravným prostriedkom proti mimoriadnym opatreniam a sťažnostiam.„Žiaľ, pandémia odhalila mnohé slabé miesta. Zákonnosť pandemických opatrení nebola za posledný rok súdne preskúmaná. Zákonodarca dostatočne nereflektoval na novú situáciu a nezaviedol napríklad naliehavé súdne konanie so skrátenými lehotami, aby súdna kontrola opatrení bola účinná, tak ako to predpokladajú európske štandardy fungovania právneho štátu v pandémii," uviedla signatárka výzvy Dana Jelinková Dudzíková.Poukázala pritom na to, že v Čechách účinná súdna kontrola zákonnosti protipandemických opatrení funguje.Podľa ďalšej signatárky, bývalej zástupkyne SR pred Európskym súdom pre ľudské práva Marice Pirošíkovej, vnútroštátne súdy musia mať podľa stanoviska Benátskej komisie úplnú jurisdikciu na preskúmanie obmedzujúcich opatrení z hľadiska ich zákonnosti a oprávnenosti a ich súladu s príslušnými ustanoveniami Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.„Výkonná moc v Slovenskej republike však zvolila taký právny základ protiepidemických opatrení, aby ich preskúmateľnosť súdmi nebola možná," skonštatovala.Signatári pripomínajú, že už začiatkom roka 2021 namietali, že počas prijímania protiepidemických opatrení dochádza často k neodôvodneným, nelogickým, vzájomne rozporuplným a neprimeraným zásahom do ľudských práv.K závažným a masívnym zásahom do ľudských práv podľa nich nedochádzalo prostredníctvom zákona, ale na základe aktov Úradu verejného zdravotníctva , ktorého pôsobnosť je v mnohých oblastiach sporná. Dôvodnosť podľa nich potvrdili svojim podaním na Ústavnom súde SR aj Verejná ochrankyňa práv SR