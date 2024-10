Právnici vyjadrili solidaritu kultúrnej obci, podpísali spoločné vyhlásenie

Dôležitosť kultúry

Presadzovanie ústavných hodnôt

Právo a kultúra sa držia za ruky

1.10.2024 (SITA.sk) - Viac ako 60 právnikov, vrátane exministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej , bývalých členov Súdnej rady SR Pavla Žilinčíka , a bývalého sudcu Ústavného súdu SR Lajosa Mészárosa , podpísalo vyhlásenie , v ktorom vyjadrujú solidaritu príslušníkom kultúrnej obce Ako sa uvádza vo vyhlásení, kultúra ani právo nemajú slúžiť mocným, keďže sú univerzálne. Kultúra má podľa signatárov vyhlásenia odrážať rôzne životné skúsenosti a nie iba tie, ktoré chce vidieť verejná moc. Zároveň má podľa nich dávať priechod slobode a tvorivosti."Ako právničky a právnici si uvedomujeme dôležitosť kultúry pre demokraciu a právny štát. V kultúrnom živote spoločenstva sa odrážajú demokratické procesy krajiny a nastavuje sa im zrkadlo. Tvarujeme si v ňom ústavné hodnoty slobody, rovnosti a dôstojnosti. Premýšľame ich nanovo. Konfrontujeme sa s tým, kým sme ako národ a krajina boli a kým chceme byť v budúcnosti," uviedli signatári.Ako ďalej zdôraznili, v kultúrnom živote sa ako na lakmusovom papieriku odrážajú vonkajšie snahy zotročiť ducha."Možno preto býva obľúbeným terčom autoritárskych režimov, s čím máme, žiaľ, v stredoeurópskom priestore skúsenosti," skonštatovali právnici.Úlohou právnikov je podľa signatárov presadzovať ústavné hodnoty a obraňovať demokratické inštitúcie."Naša ústava slobodu kultúrneho priestoru chráni aj preto, lebo sa ňou chráni demokracia sama. Používa na to slobodu myslenia, slobodu prejavu, slobodu vedeckého bádania a umenia, ochranu výsledkov tvorivej duševnej činnosti či ochranu kultúrneho bohatstva. Ale aj hospodárske a sociálne práva a pracovnoprávne mechanizmy pre ľudí pracujúcich v rezorte," uviedli signatári. Ústavné práva podľa nich fungujú v synergii, preto keď sa oslabuje jedno, oslabujú sa aj ostatné."A keď slobodne nedýcha kultúra, nemôže prosperovať ani demokratickosť a právny štát. Právo a kultúra sa držia za ruky, majú sa navzájom chrániť a pomáhať si," dodali právnici.Časť slovenskej kultúrnej obce vstúpila do štrajkovej pohotovosti . Zatiaľ nejde o ostrý štrajk, pri ktorom by prerušili prácu. Sformoval sa aj výbor kultúrneho štrajku , koordinuje ho platforma Otvorená kultúra! . Dôvodom na vstup do štrajkovej pohotovosti je podľa organizátorov alarmujúca situácia v kultúrnej sfére a devastačné zásahy vedenia MK SR do kultúry na všetkých jej úrovniach.