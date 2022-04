Právnická firma roka: Advokáti RUŽIČKA AND PARTNERS získali už 10. víťazstvo v kategórii Verejné obstarávanie

Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS

Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. je jednou z najväčších a najstarších právnických firiem na Slovensku. Úspešne pôsobí na trhu právnych služieb už od roku 1992. Za 30 rokov svojej existencie sa spoločnosť vyprofilovala na jednu z najoceňovanejších domácich advokátskych kancelárií, ponúkajúcich univerzálne aj špecializované právne poradenstvo vo všetkých oblastiach obchodnej a podnikateľskej praxe.

28.4.2022 (Webnoviny.sk) -Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže formou gala večera prebehlo v priestoroch hotela DoubleTree by Hilton | Bratislava. Veľkolepé udeľovanie cien sa konalo po dvojročnej odmlke zapríčinenej pandémiou. Výsledky boli tiež zverejnené na webových stránkach www.epravo.sk a v špeciálnej prílohe týždenníka Trend - Právo a advokácia.Cieľom súťaže je poskytnúť lokálnemu trhu orientáciu v kľúčových odboroch práva. Tento rok boli udelené ceny v osemnástich odborných kategóriách a v dvoch zvláštnych kategóriách Pro Bono & CSR a Najlepšie klientské služby.V oblasti verejného obstarávania patrí kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS medzi nesporných lídrov na slovenskom trhu, o čom svedčí aj unikátna neprerušená reťaz víťazstiev v tejto kategórii od začiatku súťaže v roku 2013. Advokáti kancelárie pracovali a pracujú na mnohých významných projektoch pre verejný sektor. Zastupujú tiež množstvo spoločností zo súkromného sektora, ktoré sa uchádzajú o realizáciu verejných zákaziek na Slovensku, či v zahraničí.vyjadril potešenie z ocenenia: "Právo verejného obstarávania je v oblasti verejného sektora kľúčovým právnym odvetvím, nástrojom, ktorý umožňuje štátu a samospráve realizovať svoje dennodenné prevádzkové potreby, ale predovšetkým plniť strategické ciele národných a lokálnych politík. Bude kľúčové aj v súvislosti s obnovou ekonomiky a riešení dopadov globálnej pandemickej a bezpečnostnej krízy. Práve preto nás prvenstvo v tejto kategórii osobitne teší. Už desiate víťazstvo v rade je úspechom, na ktorý sme nesmierne hrdí. "Ako dlhoročný líder v oblasti fúzií a akvizícií a právnom poradenstve pre korporátnu klientelu vidí kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS svoju rolu v tejto oblasti v poskytovaní služieb skôr komplexného strategického charakteru, či už ide o korporátne reorganizácie a akvizície, modifikácie organizačných schém, implementácie rôznorodých systémových opatrení naprieč firmou, ako aj strategické poradenstvo pri riešení problematických záležitostí na úrovni top manažmentu spoločnosti.dodáva: "Ako jedna z kľúčových zložiek korporátneho práva patria fúzie a akvizície k najprestížnejším oblastiam právnej praxe v slovenskom i medzinárodnom meradle. Sme preto vďační za ocenenie práve v tejto kategórii. Najväčšie poďakovanie pritom patrí našim dlhodobým klientom, pretože bez ich dôvery by úspechy, ako tento, neboli možné.""Veľmi si vážime tieto ocenenia, ako i celkové výborné hodnotenie našej práce v súťaži Právnická firma roka. Sme hrdí, že okrem obchodných úspechov počas tridsiatich rokov pôsobenia na trhu, aj nezávislé hodnotenia odbornej obce doma i v zahraničí reflektujú naše profesionálne úsilie a intenzívnu prácu v jednotlivých oblastiach a sektoroch právnej praxe," uzatváral