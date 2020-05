Právnickou firmou roka po siedmy krát

Vedúca nezávislá advokátska kancelária opäť víťazom

14.5.2020 (Webnoviny.sk) -Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže formou gala večera sa tento rok nekonalo kvôli mimoriadnej situácii vyvolanej pandémiou COVID-19. Výsledky boli zverejnené v špeciálnej prílohe týždenníka Trend Právo a advokácia. Cieľom súťaže je poskytnúť lokálnemu trhu orientáciu v kľúčových odboroch práva. Tento rok sa udeľovali ceny v šestnástich kategóriách a tiež dve hlavné ceny,a Právnická firma roka – Medzinárodná advokátska kancelária.Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS obhájila už úctyhodné siedme prvenstvo v tejto prémiovej kategórii a potvrdila tak svoje vedúce postavenie medzi nezávislými slovenskými kanceláriami. Hlavná cena sa vždy udeľuje kancelárii, ktorá je v danom roku vyhodnotená ako komplexne najlepšia podľa názoru hodnotiteľov, referencií klientov, počtu, hodnoty a významu transakcií, na ktorých pracovala."Teší nás, že naše viac ako štvrťstoročné pôsobenie na slovenskom trhu meria aj niečo iné ako naše vlastné úspechy. Sme hrdí, že sme stabilne prémiovou advokátskou kanceláriou, ktorej práca a výsledky vedú dlhodobo k vysokej úrovni hodnotenia," vyjadril radosť z oceneniaV oblasti verejného obstarávania patrí kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS medzi nesporných lídrov na slovenskom trhu, o čom svedčí aj unikátna neprerušená reťaz víťazstiev v tejto kategórii od začiatku súťaže v roku 2013. Advokáti kancelárie pracovali a pracujú na mnohých významných projektoch pre verejný sektor. Zastupujú tiež množstvo spoločností zo súkromného sektora, ktoré sa uchádzajú o realizáciu verejných zákaziek na Slovensku, či v zahraničí.dodáva: "Verejné obstarávanie vedie k akvizícii tovarov, služieb alebo stavebných prác verejným sektorom. Je úzko späté so strategickými potrebami štátu. Na jeho konci je potom vidieť novú alebo zrekonštruovanú infraštruktúru, či iný reálny projekt. Týmto sa právo verejného obstarávania odlišuje od množstva iných právnych odvetví. Na konci snaženia je totiž vidieť výsledok, ktorý by mal po dlhé roky slúžiť verejnosti. Práve preto nás úspech v tejto kategórii osobitne teší."V ďalších dvanástich odborných kategóriách bola kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS zaradená medzi veľmi odporúčané kancelárie.Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. vznikla v júni 2009 splynutím dvoch samostatne existujúcich advokátskych kancelárií: Ružička & Partners, s.r.o. (pôvodne advokátska kancelária Jaroslav Ružička) a CVD s.r.o. (pôvodne Csekes, Világi, Drgonec & Partners, spol. s r.o.) pôsobiacich na trhu právnych služieb na Slovensku od roku 1992. Do novembra 2018 pôsobila pod obchodným menom Ružička Csekes s. r. o., ku ktorého zmene pristúpila na základe rozhodnutia JUDr. Eriky Csekes, spoluzakladateľky kancelárie, ktorá sa po viac ako 25 rokoch úspešnej praxe rozhodla ukončiť svoje aktívne pôsobenie na slovenskom právnom trhu. Spoločnosť sa vyprofilovala na jednu z najväčších advokátskych kancelárií na Slovensku, ponúkajúcich univerzálne aj špecializované právne poradenstvo vo všetkých oblastiach obchodnej a podnikateľskej praxe s predpokladmi na manažovanie tých najväčších projektov a transakcií.Informačný servis