Právnik: Pellegrini chce o podpise zákona o STVR rozhodnúť budúci týždeň, zákon však nemôže nadobudnúť účinnosť pred jeho vyhlásením v Zbierke zákonov

Poslanci parlamentu odobrili zrušenie Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) , ktorú nahradí Slovenská televízia a rozhlas (STVR) v štvrtok 20. júna. Za hlasovalo 78 poslancov koalície, opozícia sa hlasovania nezúčastnila. Materiál deklaruje zámer vytvoriť novú inštitúciu, ktorá bude objektívne napĺňať verejnoprávny charakter vysielania.„Navrhované zmeny vyplývajú z negatívnych skúseností vyplývajúcich z aplikácie zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a komparácie skúseností z fungovania verejnoprávnych inštitúcií v zahraničí, predovšetkým v Európe," píše sa v ňom.Rovnako zdôrazňuje, že rozhlas a televízia sa formálne nerozdelia, no vytvoriť by sa mal priestor na samostatný rozvoj oboch.

26.6.2024 (SITA.sk) - O podpise nového zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR) chce prezident Peter Pellegrini rozhodnúť v priebehu budúceho týždňa. Zákon o STVR však má byť účinný už od pondelka 1. júla.Ústavný právnik Vincent Bujňák pre agentúru SITA uviedol, že každý zákon nadobúda platnosť vyhlásením v Zbierke zákonov, pričom účinnosť môže výnimočne nadobudnúť v rovnaký deň ako nadobudol platnosť. Súčasne dodal, že zákon nemôže nadobudnúť účinnosť ešte pred tým, než nadobudne platnosť, teda pred jeho vyhlásením v Zbierke zákonov.„Je to odôvodnené princípmi právneho štátu, pretože v právnom štáte sa musia adresáti právnej úpravy najprv so svojimi povinnosťami oficiálne oboznámiť. Nie je prípustné, aby adresátov právnej úpravy zaväzoval zákon, s ktorým sa ešte oficiálne neoboznámili. Z tohto pravidla existuje výnimka v trestnom práve, ale len ak je to pre páchateľa priaznivejšie. V Zbierke zákonov môže byť vyhlásený taký zákon, ktorý je podpísaný tromi najvyššími ústavnými činiteľmi alebo je možné vyhlásiť aj zákon bez podpisu hlavy štátu, pokiaľ parlament prelomil jeho veto a hlava štátu zákon naďalej odmieta podpísať,“ vysvetlil ústavný právnik.Pellegrini tvrdí, že považuje za dôležité oboznámiť sa so schváleným znením zákona, obzvlášť v situácii, keď je zákon predmetom výraznej pozornosti doma i v zahraničí.„Platí však moje vyjadrenie, že pokiaľ v tomto zákone nevzhliadnem rozpor s ústavou alebo zásah do slobody slova, som pripravený ho podpísať. Nebudem podliehať mediálnym tlakom ani emóciám, ktoré situácia v RTVS vyvoláva, a budem posudzovať výlučne text zákona,“ uviedol prezident.Podľa legislatívneho procesu má prezident po prijatí zákona v Národnej rady SR 15 dní na to, aby zákon podpísal alebo vrátil parlamentu na opätovné prerokovanie.Ústavný právnik Bujňák informoval, že k podobnému prípadu sa v minulosti vyjadroval aj Ústavný súd SR „Išlo o zákon o prokuratúre z roku 1996, ktorý bol v Zbierke zákonov publikovaný 12. novembra 1996, ale účinnosť nadobudol 1. novembra 1996. Ústavný súd vtedy vytkol Národnej rade SR, že prijala zákon narúšajúci princíp právnej istoty a spochybňujúci právny štát. Podľa ústavného súdu nemal žiaden orgán právomoc zistený rozpor preklenúť výkladom,“ spomína právnik.Ako dodal, nesúlad časti zákona obsahujúcej účinnosť s ústavou preto mala za následok neúčinnosť citovaného zákona ako celku.„Po náleze ústavného súdu musela chybu napraviť národná rada tým, že v marci 1998 napadnutý zákon novelizovala a jeho účinnosť opravila tak, aby rešpektovala princípy právneho štátu,“ doplnil.