Právny štát a spravodlivosť si nenecháme ukradnúť! Opozícia zverejnila termín najväčšieho protestu

26.1.2024 (SITA.sk) - Opozícia ohlásila na štvrtok 1. februára doposiaľ najväčší protest proti rušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry a zmenám v Trestnom zákone „Vládna koalícia promafiánsky balíček pretlačila v prvom čítaní, my však nikam neodchádzame," vyhlásil na spoločnom brífingu s lídrami strán Sloboda a Solidarita Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) predseda Progresívneho Slovenska Protest sa uskutoční 1. februára o 18:00 na Námestí SNP. „Desiatky tisíc ľudí včera opäť ukázali, že si právny štát a spravodlivosť nenecháme ukradnúť. A prídeme im to ukázať znova, ešte vo väčšom," zdôraznil Šimečka.Podľa predsedu KDH Milana Majerského vláda od samotného začiatku svojho pôsobenia vládne podľa hesla „vyhraj voľby a môžeš všetko".„Každý týždeň desiatky tisíc ľudí vychádzajú do ulíc a protestujú proti prijatiu tejto hanebnej novely a ja im za to ďakujem. Ukazuje sa, že verejný tlak má zmysel. Po pánovi Pellegrinim Žilinkovi už zmeny v tejto novele avizuje aj premiér Fico,” uviedol Majerský.