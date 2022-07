Právo na interrupciu chcú europoslanci zaradiť do Charty základných práv EÚ

Vyjadrenie solidarity ženám v USA

Europoslanci sú znepokojení

7.7.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) dôrazne odsudzujú zhoršenie v oblasti práv žien a sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v USA a v niektorých členských štátoch Európskej únie (EÚ) a vyzývajú na zahrnutie práva na umelé prerušenie tehotenstva do Charty základných práv EÚ.V pomere 324 hlasov za, 155 proti a 38 zdržaní sa prijali uznesenie o potrebe chrániť právo na umelé prerušenie tehotenstva a zdravie žien v EÚ.V ňom uvádzajú, že Rade EÚ by sa mal predložiť návrh na zmenu článku 7 Charty, kam sa doplní, že „každý má právo na bezpečné a legálne umelé prerušenie tehotenstva“. Poslanci očakávajú, že Európska rada sa stretne s cieľom diskutovať o konvente na revíziu zmlúv EÚ, informuje v tlačovej správe EP.Europoslanci uznesením reagovali na júnové rozhodnutie Najvyššieho súdu USA zrušiť federálnu ochranu práva na interrupciu v krajine, čo umožňuje každému americkému štátu umelé prerušenie tehotenstva obmedziť alebo úplne zakázať.Touto cestou vyjadrili solidaritu a podporu ženám a dievčatám v Spojených štátoch, ako aj všetkým, ktorí sa podieľajú na poskytovaní a presadzovaní práva na legálne a bezpečné umelé prerušenie tehotenstva za takýchto náročných okolností.Zároveň vyzvali Kongres Spojených štátov, aby prijal návrh zákona, ktorý by chránil právo na umelé prerušenie tehotenstva na federálnej úrovni.V uznesení členovia EP tiež vyjadrili znepokojenie nad možný nárastom financovania iniciatív vo svete a v Európe, ktoré sa stavajú proti rodovej rovnosti a možnosti voľby vo veci interrupcií. V tejto súvislosti vyzývajú členské štáty, aby dekriminalizovali umelé prerušenie tehotenstva a odstránili existujúce právne, finančné, sociálne a praktické obmedzenia a bojovali proti nim.Krajiny EÚ by mali zaručiť prístup k bezpečným, legálnym a bezplatným službám umelého prerušenia tehotenstva, službám predpôrodnej starostlivosti a zdravotnej starostlivosti o matky, dobrovoľného plánovania rodiny a k službám zameraným na mladých ľudí, ako aj k prevencii, liečbe a podpore pri liečbe HIV bez diskriminácie.Komisia a členské štáty by mali zintenzívniť svoju politickú podporu obhajcom ľudských práv a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí prispievajú k presadzovaniu sexuálneho a reprodukčného zdravia a právam, prízvukujú tiež poslanci.