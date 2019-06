Právo na odpoveď politikov a zmeny v prokuratúre má NR SR presunúť

Na archívnej snímke rokovacia sála NR SR v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 25. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR nerozhodnú na júnovej schôdzi o zmenách v tlačovom zákone a zákone o prokuratúre. Návrhy presunú na ďalšiu schôdzu, oznámil to predseda parlamentu Andrej Danko (SNS).skonštatoval v súvislosti so zákonom, ktorý chce opäť zaviesť právo na odpoveď. Danko dodal, že chcú prispieť aj k objektívnosti a čistote novinárskeho prostredia.Dodal, že o návrhoch, ktoré budú presunuté, ešte budú diskutovať, pretože ani mediálny zákon podľa jeho slov nie je jednoduchý. Priestor na diskusiu chcú nechať počas leta aj ministrovi spravodlivosti a prokuratúre v súvislosti so zákonom o prokuratúre.Zmena zákona o prokuratúre sa týka kompetencií v súvislosti s úradom Európskej prokuratúry. Podľa novej legislatívy budú mať európski delegovaní prokurátori rovnaké právomoci ako vnútroštátni prokurátori, pokiaľ ide o vyšetrovanie, trestné stíhanie a podanie obžaloby na súd, a to popri osobitných oprávneniach, ktoré sa im priznávajú nariadením Rady EÚ.Novelou tlačového zákona chce Smer-SD opäť zaviesť právo na odpoveď pre politikov. Parlament má zákon na stole už niekoľko týždňov, no stále o ňom nerozhodol.