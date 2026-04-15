15. apríla 2026

Právo na pravdu chce kúpele pre každého seniora ako 14. dôchodok. Peniaze sú, problémom je ich zlé rozdelenie – VIDEO


Politická strana Právo na pravdu na tlačovej konferencii predstavila opatrenie na zvýšenie kvality života slovenských seniorov. Kúpeľná liečba pre každého ...



kupele pre kazdeho seniora 676x451 15.4.2026 (SITA.sk) - Politická strana Právo na pravdu na tlačovej konferencii predstavila opatrenie na zvýšenie kvality života slovenských seniorov. Kúpeľná liečba pre každého seniora má byť akýmsi 14. dôchodkom. Seniori si celý život platili systém, ktorý ich dnes považuje za nežiaducich a ekonomicky neaktívnych. My v Právo na pravdu hovoríme, že to nie je spravodlivé. Je to zlyhanie štátu.


Slovenské zdravotníctvo má ročný rozpočet 9,6 miliardy eur. Peniaze teda sú. Problém je, že sú zle rozdelené. Na prevenciu ide minimum. Kúpele tvoria len 0,85 percent výdavkov. Výsledok? Do kúpeľov sa dostane len minimum seniorov.

„Pre seniorov dnes v zdravotníctve neplatí spravodlivosť. Prevencia sa dlhodobo zanedbáva, hoci práve ona môže predchádzať vážnym ochoreniam. Seniori pritom platili do systému celý život. Preto navrhujeme kúpeľnú liečbu pre každého seniora. Nebudeme hovoriť o nedostatku peňazí, budeme hovoriť o tom, kam tie peniaze idú. Ide o rozhodnutie, či pomôžeme seniorom, alebo budeme ďalej tolerovať systém, ktorý generuje zisky bez dostatočného prínosu pre pacientov. Riešenie existuje. Stojí približne 300 miliónov eur ročne, teda len 2,5 až 3,5 percenta rozpočtu zdravotníctva. Už dnes vidíme neefektívne využívanie zdrojov v stovkách miliónov eur. Toto je otázka priorít. My si plne uvedomujeme, že ekonomická situácia nie je jednoduchá, a preto budeme navrhovať aj ďalšie opatrenia, ktoré prinesú úspory vyššie, než sú náklady na toto riešenie,“ uviedol Zoroslav Kollár, predseda strany Právo na pravdu.

Martin Halás doplnil, že dnes platíme v systéme za chorobu. „My chceme, aby sa z verejných zdrojov platilo aj za prevenciu zdravia. Kúpele neliečia len následky, ale pomáhajú predchádzať problémom. Európa ide cestou prevencie a Slovensko nesmie zaostávať. Ak prevencia zníži čo i len časť operácií a hospitalizácií, systém sa dokáže zaplatiť sám,“ uviedol.

Podporu vyjadrila aj Jednota dôchodcov na Slovensku. „Pre seniorov sú kúpele zadarmo doslova 14. dôchodkom. Máme množstvo prípadov, kde kúpeľná liečba pomohla seniorom postaviť sa opäť na nohy. Záujem je a určite bude obrovský. Politici musia seniorom prestať zatvárať dvere. Seniori nežiadajú nič navyše. Žiadajú to, čo si celý život platili. A štát im to musí vrátiť,“ povedal na záver predseda JDS Michał Kotian.

Zdroj: SITA.sk - Právo na pravdu chce kúpele pre každého seniora ako 14. dôchodok. Peniaze sú, problémom je ich zlé rozdelenie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

