Prázdniny často znepríjemňuje črevná viróza. Čo robiť, aby dieťa neskončilo v nemocnici?

8.8.2022 (Webnoviny.sk) -Prejavy črevnej virózy sú takmer vždy rovnaké. Začne sa nechutenstvom, pobolievaním brucha a vyústi do vracania, hnačkovania alebo ich kombinácie. "Črevnú virózu môže spôsobiť veľké množstvo vírusov, ale najčastejšie, obzvlášť u detí, sú to rotavírusy, adenovírusy a norovírusy. Zo symptómov prevláda vracanie a hnačky ale môžu byť prítomné aj obe naraz. Typické sú aj vysoké teploty, bolesť bruška, plynatosť, dokonca prejavy typu nádcha a následne prejavy súvisiace s dehydratáciou – teda bolesť hlavy, spavosť a zmena neurologického stavu", opisuje priebeh a symptómy letných viróz pediatrička, MUDr. Denisa Jaššová.Nejeden rodič si kladie otázku, čo dať deťom jesť na rozbúrený žalúdok a črevá. Niekdajším "babským" receptom – slané tyčinky a kola, by sme sa mali v súčasnosti zďaleka vyhnúť. "Určite to naši rodičia mysleli v dobrom a ako-taký logický základ to malo – doplniť energiu, tekutiny a ióny. Ale bohužiaľ takýmto spôsobom sa to nedeje v tom správnom pomere, pretože sú hyperosmolárne a neodporúčané pediatrickou spoločnosťou. Ak dieťa vracia, je potrebné nechať žalúdok oddýchnuť", odporúča pediatrička. Pri známkach dehydratácie je rozhodne lepšie siahnuť po rehydratačných roztokoch určených špeciálne pre deti."V praxi sa často stretávame s tým, že prirodzenou reakciou rodiča je ponúknuť dieťaťu po vracaní hneď vodu, aby sa zavodnilo. To je však chyba a naopak, dve hodiny po vracaní nie je vhodné podávať žiadne tekutiny, ani jedlo, hoci o to bude dieťa žiadať", tvrdí MUDr. Denisa Jaššová. Ďalšie tekutiny na rozbúrený žalúdok môžu opätovne spôsobiť vracanie a ľahšiu dehydratáciu. Po úvodných dvoch hodinách môže rodič začať ponúkať tekutiny (vodu, materské alebo dojčenské mlieko) po dúškoch: "Určite nie plné dojčenie, alebo plný pohár vody. Z vlastnej skúsenosti viem, že je to náročné, dovoliť dieťaťu iba pár dúškov, ale je to veľmi dôležité", dodáva pediatrička. Dobrou pomôckou je nastaviť si časovač na každých 15 minút štyrikrát po sebe a potom pri tolerancii zvýšiť na každých desať minút. Po ďalších dvoch hodinách môžeme dovoliť dieťaťu už o niečo viac tekutín, stále však nie plné dávky.Po masívnych hnačkách a vracaní je detský organizmus veľmi vyčerpaný a dehydratuje sa omnoho rýchlejšie ako dospelý človek, obzvlášť nebezpečné je to u malých detí. Najčastejšou príčinou hospitalizácie malých detí sú črevné virózy spôsobené rotavírusmi. Už niekoľko rokov je aj na Slovensku dostupné očkovanie proti rotavírusom, ktoré je možné podať perorálne deťom od 6. týždňa života. "Stane sa len výnimočne, že očkované dieťa skončí s rotavírusovou virózou v nemocnici. Priebeh ochorenia je omnoho miernejší", odporúča očkovanie pediatrička MUDr. Denisa Jaššová. "Pobyt v nemocnici s dieťatkom nie je príjemný a keďže sú črevné virózy častým dôvodom na hospitalizáciu, rozhodli sme sa, že nepovinnú očkovaciu vakcínu proti rotavírusom majú naši poistenci bez akéhokoľvek doplatku. Stačí, že im ju predpíše lekár a vyzdvihnú si ju v lekárni, nemusia vypĺňať žiadne tlačivá", dodáva na záver Beáta Dupaľová Ksenzshighová, hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne.Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.