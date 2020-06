Prazdroj investuje milióny do ekonomiky a komunít: Roztočte s nami Slovensko!

Prazdroj roztáča Slovensko

16.6.2020 (Webnoviny.sk) -Koronakríza zastihla nepripravenú celú našu spoločnosť. Jednou z najviac postihnutých oblastí bol segment HoReCa, ktorý sa z jej následkov bude spamätávať ešte dlhé mesiace. Plzeňský Prazdroj Slovensko ako líder v kategórii čapovaného piva už počas krízy flexibilne reagoval a svojim zákazníkom ponúkol viaceré podporné balíky, ktoré im pomohli lepšie prekonať toto náročné obdobie. Spoločnosť svoju pomoc sústredila celkovo do štyroch kľúčových oblastí.Okrem záchrany gastro segmentu šlo aj o starostlivosť o spotrebiteľov a zamestnancov či investície do komunít v regiónoch. "Celý Prazdroj stojí na ľuďoch – tých, ktorí sú jeho súčasťou aj tých, ktorí si vychutnávajú naše produkty. Za každou z oblastí, na ktoré sme sa sústredili, vidíme príbehy ľudí, ktorým môžeme pomôcť čo najplynulejšie sa vrátiť k svojim starým zvykom. Pretože práve to je pre reštart slovenskej ekonomiky kľúčové," vysvetľujePlzeňský Prazdroj Slovensko po viacerých finančných balíkoch prichádza s iniciatívou "Roztočme Slovensko", ktorej hlavným cieľom je obnova domácej ekonomiky a návrat k normálnemu životu. "Pivo je nápoj, ktorý ľudí spája. Rovnaký zámer má aj táto iniciatíva. Veríme, že našim aktívnym prístupom inšpirujeme aj ďalšie firmy, ktoré na Slovensku pôsobia, aby sa tiež zapojili do rozbehnutia ekonomiky. Pretože len spoločne sa nám podarí roztočiť Slovensko. Chceme symbolicky vyzvať všetkých, aby sa k nám pridali a prispeli k tomu, aby sme sa čo najskôr dostali do normálu," vravíSpoločnosť v pomoci uplatnila komplexný prístup, ktorý zahŕňa zákazníkov, spotrebiteľov, vlastných zamestnancov aj ľudí v regiónoch, kde Prazdroj pôsobí.Koronakríza dostala viaceré podniky na hranicu ich existencie. Prazdroj ako líder v pivnej kultúre na seba prevzal zodpovednosť a počas ťažkých chvíľ im poskytol okamžitú pomoc vo výške milión eur, ďalšie dva milióny si vyžiadala kompenzácia všetkých sudov a tankov po záruke. "Okrem významnej finančnej injekcie sme prevádzkam poskytovali aj poradenstvo či ochranné pomôcky a návody, ako sa pripraviť na prvých návštevníkov po kríze a dopriať im ten najlepší pivný zážitok," hodnotíPočas celej doby krízy robil Prazdroj všetko preto, aby cesta spotrebiteľa k pivnému zážitku bola čo najkratšia. "Starali sme sa, aby bol dostatok piva v obchodoch aj vo výčapných okienkach. Zmenili sme spôsob zásobovania tak, aby sme zaistili jeho maximálnu dostupnosť," hodnotí. Navyše v čase, keď boli možnosti trávenia času mimo domu obmedzené, Prazdroj sa napríklad snažil priniesť ľuďom zábavu až domov. A teraz, keď už opäť môžu vyraziť von a postupne sa vracať do normálu, spoločnosť zrealizovala najmasívnejšiu aktivačnú akciu vo svojej histórii a pozvala ľudí na svoj účet na pivo.Za každou úspešnou firmou stoja spokojní zamestnanci. "Práve oni sú naším najväčším bohatstvom a ich bezpečnosť i spokojnosť sú pre nás prioritou. Zaistili sme im nielen ochranné pomôcky, online školenia a workshopy, ale tiež odborné a psychologické poradenstvo. Napriek tvrdým dopadom krízy sme zachovali všetky pracovné miesta a v súlade s kolektívnou zmluvou sme navýšili platy a vyplatili štvrťročné odmeny," sumarizujeKde sa pivo varí, tam sa dobre darí. "V Prazdroji si uvedomujeme, že za svoj úspech vďačíme aj ľuďom z regiónov, kde podnikáme. Záleží nám na tom, aby neustále napredovali, preto zvyšujeme podporu miestnym komunitám v Šariši o 100%. Rozvíjame tak potenciál tohto krásneho regiónu a pomáhame v ňom vrátiť spoločenský život do normálnych koľají," vysvetľujeInformačný servis