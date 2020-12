Prazdroj oživil v obchodoch staronový trend: Vratné fľaše sa vracajú do nákupných košíkov Slovákov

Vratné fľaše stále v srdciach Slovákov

16.12.2020 (Webnoviny.sk) -Predvianočné nákupné šialenstvo, na aké sme každoročne zvyknutí, sa tentoraz nekoná. Už od pondelka zostanú pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu otvorené len obchody so základným sortimentom tak, ako sme si to zažili počas prvej vlny. "Slováci reagovali v obchodoch na pandémiu inak ako Česi. Tieto dva trhy síce majú spoločné rysy, ale v mnohom sú odlišné. V Česku napríklad ľudia nakupovali viac vo veľkých hypermarketoch, Slováci naopak dali prednosť menším obchodom, kde bola nižšia koncentrácia ľudí," vysvetľuje. Oba národy však nákupy dôslednejšie plánovali a presný zoznam sa tento rok stal neodmysliteľnou súčasťou nakupovania až u 81 % zákazníkov. Rozdiely ale boli v predzásobovaní. Kým Česi si viac potrpeli na čerstvé ovocie a zeleninu, Slováci sa viac vracali k tradíciám a viac sa pieklo. Rástol dopyt po pekárenských komoditách, ale aj po tradičných obaloch.Čo sa však v košíkoch objavovalo viac ako v minulosti, boli vratné fľaše. V značnej miere je za tým aj odklon spoločností od plastových PET fliaš. V minulom roku toto kľúčové rozhodnutie oznámil Plzeňský Prazdroj Slovensko. Aj napriek vypuknutiu pandémie si ho udržal a zo smerovania k väčšej udržateľnosti nepoľavil ani počas ťažkých krízových mesiacov. "PET fľaše boli ešte vlani z pohľadu baleného piva druhou najväčšou kategóriou. Som rád, že spotrebiteľ išiel do toho s nami a pozitívne reagoval na udržateľnú voľbu, ktorú sme mu ponúkli ako alternatívu. Začali sme výrazne viac propagovať vratné sklenené fľaše. Ukázalo sa, že Slováci stále majú v sebe nostalgiu vratných fliaš a zároveň chcú byť šetrnejší k prírode. A možno aj práve preto sa táto kategória stala tento rok aj vďaka našim aktivitám druhou najväčšou v balenom pive na Slovensku," vysvetľujeUkazuje sa, že vratné fľaše sú z pohľadu obalov v srdci spotrebiteľov stále na najvyššej priečke. To znamená, že keď sa spotrebiteľa opýtate, ako vníma jednotlivé balenia piva, tak najvyššie v obľube je práve vratná sklenená fľaša. Plzeňský Prazdroj Slovensko chce ísť preferenciám slovenských spotrebiteľov v ústrety a nákup týchto fliaš im chce čo najviac uľahčiť. "Pracujeme na rôznych variantoch, premýšľame, ako ľuďom pomôcť odniesť väčší počet fliaš domov z obchodu, ako im to celé sprístupniť tak, aby ich voľba nebola iba ekonomická a ekologická, ale aj čo najviac pohodlná. Do tejto oblasti preto investujeme najviac prostriedkov," vysvetľujea dodáva, že na tejto aktivite pracujú v spoločnosti rôzne tímy ľudí, okrem výskumu a inovácií aj prieskum trhu či marketing.Recyklovateľné obaly sa do popredia dostávajú stále viac a podľa prieskumu, ktorý si dal vypracovať Plzeňský Prazdroj Slovensko, si takmer 60 % Slovákov všíma, v akom obale je výrobok, ktorý kupujú. Spoločnosť sa v tomto roku prihlásila k cieľu, že do roku 2030 budú všetky obaly ich výrobkov recyklovateľné. "Naším dlhodobým zámerom je podporovať plnú cirkularitu obalov. Vykročili sme k nej čiastočne aj odchodom od PET obalov a neustále tu investujeme do inovácií. Tam, kde plasty ešte nejakým spôsobom používame, znižujeme ich hmotnosť a mieru ich použitia. Čo sa týka plechoviek, chceme v nich mať vyšší podiel recyklovaného hliníka. To v praxi znamená, že od roku 2020 má každá naša plechovka minimálne 40 až 50 percent tohto materiálu," vysvetľujea dodáva, že podiel Prazdroja na vratných obaloch sa blíži k 50 %. Spoločnosť už v tomto roku zbavila Slovensko 501 ton plastového odpadu. Je za tým celkové ustúpenie od používania jednorazových plastov, ktoré zahŕňa postupný odchod od PET fliaš, ale aj využitie plne recyklovaných plastových fólií používaných na balenie pív do väčších celkov.pre našich obchodných partnerov, spoľahlivým spolupracovníkom, ktorý aktívne prichádza s konštruktívnymi návrhmi a riešeniami vždy, keď to situácia vyžaduje. Verím, že v budúcom roku sa nám podarí potvrdiť svoje líderstvo v inovatívnom prístupe a do obchodov budeme aj naďalej prinášať kvalitný pivný zážitok a postupnými krokmi budeme obohacovať celý pivný trh," uzatváraInformačný servis