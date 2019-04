Pražské tímy Sparta a Slavia nebodovali, Pačinda zariadil remízu Plzne

Futbalista Erik Pačinda Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

sumáre:



FC Fastav Zlín – SK Slavia Praha 1:0 (0:0)



Gól: 60. Džafič



/Rakovan a Hlinka celé stretnutie – Stoch do 68. min/



AC Sparta Praha – MFK Karviná 1:3 (0:2)



Góly: 89. Hašek – 4. Wágner, 25. GUBA, 54. Wágner



/za hostí Záhumenský a Krivák celé stretnutie, Guba do 65. min + gól, Bukata od 86. min/



FK Dukla Praha – FK Mladá Boleslav 2:2 (0:1)



Góly: 79. Djuranovič, 88. Tetour – 25. Komličenko, 74. Mašek



/za domácich Ďurica celé stretnutie/



FC Baník Ostrava – SFC Opava 2:0 (1:0)



Góly: 29. Diop, 79. Hrubý



Bohemians Praha 1905 – FK Jablonec 1:0 (1:0)



Gól: 15. Bartek



/za hostí Považanec do 84. min/



1. FK Příbram – FC Viktoria Plzeň 1:1 (1:1)



Góly: 37. Matoušek – 31. PAČINDA



/za hostí Hrošovský celé stretnutie, Pačinda do 81. min + gól, Bakoš od 67. min/



SK Sigma Olomouc – FK Teplice 2:0 (1:0)



Góly: 42. Plšek, 69. Houska



/za domácich Lalkovič do 66. min, Chvátal od 66. min/



FC Slovan Liberec – 1. FC Slovácko 3:2 (1:0)



Góly: 45.+2, 76. a 90.+2 Kozák (všetky z 11m) – 70. Krejčí, 79. Daníček



/za domácich Koscelník celé stretnutie/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 21. apríla (TASR) – V nedeľňajšom zápase 29. kola najvyššej českej futbalovej ligy prehral líder tabuľky Slavia Praha v Zlíne 0:1. Ďalší tím z hlavného mesta Sparta utrpel domácu prehru 1:3 s Karvinou, druhý gól hostí strelil slovenský útočník Dávid Guba.Slovan Liberec triumfoval nad 1. FC Slovácko 3:2 vďaka hetriku Libora Kozáka, ktorý dal všetky tri góly z pokutových kopov. Erik Pačinda skóroval pri remíze Plzne s 1. FK Příbram 1:1