Pražský hrad je podozrivý zo skartovania ďalších utajených dokumentov, obsahovali informácie o aktivitách Rusov

Najbližšie roky skartovania

Bez náležitej previerky

7.4.2022 (Webnoviny.sk) - Pražský hrad čelí podozreniu, že narýchlo zničil ďalšie utajované dokumenty. Dovedna 32 dokumentov obsahovalo okrem iného informácie spravodajcov o aktivitách ruských ozbrojených síl pri hraniciach s Ukrajinou alebo informácie NATO o bezpečnostnej situácii v Iraku.Informuje o tom server iROZHLAS.cz, ktorý spolu s Radiožurnálom získal od Národného bezpečnostného úradu takzvané Jednacie protokoly Pražského hradu, kde poverení zamestnanci zapisujú dátum doručenia dokumentu či z akého úradu pochádza.Protokoly, ktoré novinári získali na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám, pritom uvádzajú, že dokumenty bolo možné skartovať najskôr v rokoch 2023 alebo 2025. Medzi skartovanými dokumentmi sú listiny v režime dôverné aj tajné. Skartáciami sa zaoberá už aj Národný bezpečnostný úrad.Ako je možná skartácia dokumentov, ktorá sa mala uskutočniť až v nasledujúcich rokoch, nie je podľa portálu iROZHLAS jasné. Podľa odborníkov, ktorých oslovil Radiožurnál, Pražský hrad zničil dokumenty narýchlo a nezákonne. Kancelária českého prezidenta rozpor nevysvetlila, len uviedla, že dokumenty skartovali a všetko sa stalo podľa zákona.Zaobchádzanie prezidentskej kancelárie s utajovanými dokumentmi už dlhší čas vyvoláva otázky. Radiožurnál už skôr informoval, že počas novembrovej skartácie Hrad zničil utajenú správu o zapojení Rusov do výbuchu v muničných skladoch vo Vrběticiach, ktorú chcela získať polícia, aby zistila, že sa nedostala do rúk neoprávneným ľuďom.Ako pripomína iROZHLAS, najbližšie okolie prezidenta Miloša Zemana totiž nemá náležitú previerku a týka sa to nielen jeho poradcu Martina Nejedlého, ale aj kancelára Vratislava Mynářa.