Pražský súd vzal Majského do predbežnej väzby, putoval do väznice na Pankráci

6.8.2020 - Mestský súd v Prahe vo štvrtok vzal Jozefa Majského, odsúdeného v kauze podvodu nebankoviek Horizont Slovakia a BMG Invest, do predbežnej väzby. Vyhovel tak návrhu Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe.Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa pražského súdu Markéta Puci. Ako dodala, proti tomuto rozhodnutiu Majský podal sťažnosť. Tá však nemá odkladný účinok, a tak Majský skončil vo väzbe na Pankráci. O jeho sťažnosti bude rozhodovať Vrchný súd v Prahe.„V tejto chvíli má Mestské štátne zastupiteľstvo 60 dní na to, aby uskutočnilo takzvané predbežné vyšetrovanie a dovtedy by mal štátny zástupca podať návrh buď na vydanie do členského štátu Európskej únie, to znamená na Slovensko, alebo nevydanie," uviedla Puci.Senát Najvyššieho súdu SR (NS SR) na pojednávaní v stredu 29. júla zamietol odvolanie Majského v kauze podvodu nebankoviek Horizont Slovakia a BMG Invest. NS SR tak potvrdil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý ho v roku 2015 odsúdil na deväť rokov odňatia slobody.Odsúdeného Majského zadržala v utorok 4. augusta v nemocnici v Prahe česká polícia. Podľa medializovaných informácií bol hospitalizovaný na psychiatrii.