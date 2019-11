Pre bezpečnú jazdu sú nevyhnutné dobré pneumatiky

Ilustračné foto. Foto: Dropbox Foto: Dropbox

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. novembra (TASR) - Aktuálna motoristická sezóna je pre mnohých vodičov tým najkomplikovanejším obdobím roka, pretože počasie a podmienky na cestách sú veľmi premenlivé. Chladné noci a rána často striedajú o niečo teplejšie dni. Ak má byť jazda autom v zime bezpečná, vozidlo je nutné na to dobre pripraviť, a to predovšetkým prezuť na kvalitné zimné pneumatiky. Z hľadiska bezpečnosti sa neodporúča jazdiť na pneumatikách, ktoré sú staršie ako 4 až 5 rokov.konštatuje Petr Vaněček, prevádzkový riaditeľ siete autocentier AAA Auto, ktorá patrí do skupiny Aures Holdings.V súčasnosti na Slovensku aj v susedných krajinách vládne typické jesenné počasie. Jeden deň je chladno a sychravo, ďalší deň svieti slnko.radí Vaněček.uzatvára odborník.