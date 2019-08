Pre brexit sa do Holandska doteraz prisťahovalo sto firiem

Holandské vlajky, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Amsterdam 26. augusta (TASR) - Od roku 2016 dodnes sa 98 spoločností rozhodlo presťahovať svoju činnosť do Holandska. Dôvodom je brexit, čiže očakávaný odchod Spojeného kráľovstva z EÚ, uviedol v pondelok spravodajský server DutchNews.nl s odkazom na údaje Holandskej agentúry pre zahraničné investície (NFIA).Podľa NFIA asi polovica z uvedeného počtu firiem presunula svoje operácie priamo z územia Británie. Zvyšok sú ázijské alebo americké firmy, ktoré sa rozhodli pre svoju európsku základňu radšej v Holandsku ako v Spojenom kráľovstve.Zrejme nejde o konečný počet firiem, lebo ďalších 325 spoločností vrátane niektorých "veľkých mien" zo sveta biznisu sa pre brexit už informovalo o možnostiach pôsobenia v Holandsku. Len od začiatku tohto roka to bolo viac ako 100 rôznych firiem zo sveta a NFIA očakáva, že v nadchádzajúcich mesiacoch počet záujemcov bude narastať.uviedol hovorca NFIA pre DutchNews.nl. Upozornil, že je ľahšie pre menšie firmy presťahovať "malú kanceláriu", kým presun výrobných zariadení alebo veľkých dátových centier si vyžaduje viac času.Do konca roku 2018 firemné presuny súvisiace s brexitom priniesli do Holandska okolo 2500 nových pracovných miest, keď sa najmenej 60 už v krajine usadilo. Ich hlavnou motiváciou je udržanie si prístupu na jednotnom trhu EÚ, pričom väčšina z presťahovaných spoločností si zachovala aj svoje pôsobenie na britskom trhu.opísal situáciu šéf NFIA Jeroen Nijland. Spresnil, že pokračujúca a rastúca neistota v Spojenom kráľovstve a čoraz pravdepodobnejší scenár "tvrdého brexitu" vyvolávajú u predstaviteľov medzinárodných spoločností veľké obavy.vysvetlil Nijland.Holandsko je obzvlášť atraktívne pre spoločnosti v oblasti financií, sektore IT, mediálnom a reklamnom priemysle, a tiež v oblastiach spojených s biologickými vedami a ochranou zdravia. Medzi spoločnosti, ktoré uviedli, že sa sťahujú do Holandska z dôvodu brexitu, patrí napríklad japonská investičná banka Norinchukin, mediálna spoločnosť TVT Media, poskytovatelia finančných služieb MarketAxess a Azimo či námorná poisťovacia spoločnosť UK P&I.