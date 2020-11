Pre cestovanie do Česka budú platiť nové pravidlá, väčšina európskych krajín je v červenej zóne

Pendleri s výnimkou

Oranžové štáty majú cestovanie voľné

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.11.2020 - Od pondelka 9. novembra začnú platiť nové pravidlá pre cestovanie českých občanov do zahraničia. Budú sa však týkať aj cudzincov, a to vrátane Slovákov, pri ceste do Česka.Všetky európske krajiny, s výnimkou Vatikánu, budú od pondelka označené ako oranžové, väčšina však bude označená červenou farbou. Informoval o tom štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Martin Klus (SaS) vo svojom profile na sociálnej sieti.Ako ďalej priblížil, v prípade „červených štátov“, medzi ktoré patrí aj Slovensko, bude platiť povinnosť otestovať sa cestou späť do Česka. Povinnosť platí pre všetkých občanov, ktorí v „červenej“ krajine strávia viac ako 12 hodín. Zároveň bude povinnosť testu, nie staršieho ako 72 hodín, platiť pre všetkých cudzincov, prichádzajúcich do ČR.Klus pripomína, že druhou možnosťou je absolvovanie 10-dňovej karantény. Zároveň bude potrebné vyplniť formulár pre hygienu. Výnimku z tejto povinnosti budú mať pendleri, cezhraniční študenti a tiež tranzity.V prípade „oranžových štátov“ bude cestovanie voľné. „Dlhodobí pracovníci však musia pricestovať do ČR s testami (nie pendleri, ale napríklad sezónni pracovníci),“ spresnil Klus. Medzi tieto štáty aktuálne patrí Nemecko, Estónsko, Lotyšsko, Dánsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko, Island, Cyprus a Grécko.Klus zároveň pripomenul, že v Česku stále platí núdzový stav, aj zákaz nočného vychádzania v čase od 21:00 do 4:59. Ministerstvo zahraničných vecí ČR naďalej neodporúča cestovať za hranice.